Энергетика

Ruposters.ruRuposters.ruВ Белоруссии придумали альтернативы импорту нефти из России

Председатель белорусского концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что в стране придумали альтернативы текущей схеме импорта нефти. В настоящий момент единственным поставщиком является Россия.
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с чего всё началось
Мы отработали оптимальные логистические маршруты доставки, возможности достижения долгосрочных договорённостей с потенциальными поставщиками, — цитирует его БелТА
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