Энергетика

Ruposters.ruRuposters.ruВ Белоруссии придумали альтернативы импорту нефти из России

Председатель белорусского концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что в стране придумали альтернативы текущей схеме импорта нефти. В настоящий момент единственным поставщиком является Россия.
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"По итогам года планируется восполнить отставание и выполнить намеченные на 2019 год планы", - отметил глава концерна, слова которого в пятницу приводит агентство БелТА
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