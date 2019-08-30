Энергетика
Ruposters.ruВ Белоруссии придумали альтернативы импорту нефти из России
Председатель белорусского концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что в стране придумали альтернативы текущей схеме импорта нефти. В настоящий момент единственным поставщиком является Россия.
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Мы отработали оптимальные логистические маршруты доставки, возможности достижения долгосрочных договорённостей с потенциальными поставщиками, — цитирует его БелТА.News.ru10:03
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Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Политика
МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии
Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.
Вести.Ru 13:33
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Происшествия
Яхту с российскими туристами на борту затопило в Турции
Роскошную 16-метровую яхту с российскими туристами на борту затопило во время однодневного круиза в Турции.
Lenta.ru 10:49
Армия и оружие
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Авто
Новый Kia Sorento впервые засняли на видео
Судя по снимкам, новый Sorento будет похож на Telluride, но только компактнее.
Letnews.ru 06:01
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Футбол
Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Осасуной»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».
Матч ТВ 13:36
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Кино
Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
Политика
Болтон рассказал об итогах встречи с Лукашенко
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о результатах встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
ФАН вчера в 12:49
Экономика
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
RT на русском 11:10
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Наука
Обнаружены следы первых поселенцев Северной Америки
Исследователи изучили палеолитическую стоянку, обнаруженную в Айдахо, и нашли здесь фрагменты каменных инструментов, следы сожженной древесины и кости животных.
Planet Today 04:04
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК 12:54
Политика
Гончарук назначен премьер-министром Украины
Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Парламентская газета вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00