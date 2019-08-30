с чего всё началось

Председатель белорусского концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что в стране придумали альтернативы текущей схеме импорта нефти. В настоящий момент единственным поставщиком является Россия.

В Белоруссии придумали альтернативы импорту нефти из России

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