Энергетика

В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через странуИзвестия 05:30

«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве. Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти 6 августа.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Минск утвердил повышение тарифа на транзит нефти по «Дружбе»

РБК05:45

Белоруссия повышает тариф на транзит российской нефти на 3,7%

Московский Комсомолец05:04

Минск предупредил о повышении тарифов на транспортировку российской нефти на 3,7%

Интерфакс04:15

Белоруссия утвердила повышение тарифов на транзит российской нефти

Эхо Москвы04:32

Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти через территорию страны

ТАСС04:22

Минск поднимает тарифы на транспортировку российской нефти

Фонтанка.Ру04:22

Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти

Коммерсантъ04:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Происшествия

Пропавшего в омском лесу малыша нашли: поиски остановлены

Обновлено в 04:44
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено вчера в 05:33
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА

Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Момент столкновения A321 с птицами попал на видео

Обновлено в 03:24
Здоровье

В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование как меняется здоровье детей в течение 11 лет обучения в школе.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Происшествия

В Кремле назвали посадивших на поле самолет А-321 летчиков героями

Посадившие в Подмосковье самолет Airbus А-321 летчики спасли десятки жизней, заявил 15 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:09
Гаджеты

OPPO выпустит смартфон будущего для россиян

Обновлено в 05:10
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Интернет

«Одноклассники» запустили сервис поиска друзей по фотографии

Обновлено в 04:16
Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Самолет сотрудников Пентагона загорелся в Ирландии

Самолет Boeing 763 частной авиакомпании Omni Air, перевозящей гражданских сотрудников Минобороны США, загорелся в аэропорту Шаннон в Ирландии, сообщает The Sun.
Обновлено в 04:31
Киберспорт

Видео: преимущества RTX в шутере Bright Memory и космическом боевике Grimmstar

Обновлено в 05:04
Авто

Самая дешевая модель Hyundai вышла на глобальный рынок

Самая дешевая модель южнокорейского производителя Hyundai после появления в Индии вышла на глобальный рынок.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

В Сочи 16-летняя девушка пыталась разнять дерущихся и убила человека

Девушка сообщила следователям, что она пыталась разнять дерущихся, но брат ее друга оттолкнул ее и оскорбил.
Обновлено в 04:42
Здоровье

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за угрозы африканской чумы свиней

Обновлено в 03:14
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено вчера в 15:20
Футбол

Маммана может перейти из «Зенита» в «Сассуоло»

Эмануэль Маммана перешел в петербургский «Зенит», «сине-бело-голубые» выкупили контракт Мамманы у французского «Лиона» за 16 миллионов евро.
Обновлено в 06:10
Кино

Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться

Обновлено в 06:00
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Гаджеты

Компания Apple подтвердила блокировку батарей iPhone и объяснила ее причину

Как известно, Apple препятствует замене аккумулятора в современных смартфонах iPhone, программным путем блокируя доступ к сведениям о состоянии батареи, если замена произведена не в собственном сервисном центре Apple или не в авторизованном сервисном центре.
Обновлено в 02:18
Политика

Глава Барнаула написал заявление об отставке

Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика

Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии

Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Футбол

Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»

Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до 28%

После объявления пенсионной реформы рейтинг партии «Единая Россия» обвалился до отметки в 28%.
Обновлено вчера в 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное