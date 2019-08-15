Энергетика
В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через странуИзвестия 05:30
«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве. Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти 6 августа.
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Общество
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Самолет совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье
Пассажирский самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую экстренную посадку в поле в Подмосковье.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Кино
Дочь Брюса Ли порекомендовала Квентину Тарантино заткнуться
Недавно Квентин Тарантино заявил, что Брюс Ли изображен в его новой картине таким же, как и был - самоуверенным.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании
Площадь пожара в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Около 400 военнослужащих из 21 страны стали участниками АрМИ в Бресте
В целом же в соревнованиях, в которых приняли участие около 400 военнослужащих из 21 государства, было разыграно около 100 медалей и кубков.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Уволенный дипломат рассказал о попытке Кремля спровоцировать Зеленского
Бывший представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Бессмертный в интервью «Би-би-си Украина» рассказал о подготовленных Кремлем провокациях в Донбассе.
Обновлено в 07:40
Футбол
Зидан может уйти из «Реала» из-за Погба
Как утверждает El Pais, после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке полузащитника, отношения между соотечественниками ухудшились, так как наставник обещал хавбеку взять его в мадридский клуб.
Обновлено в 03:50
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»
Обновлено в 07:32
Политика
Жители ДНР и ЛНР подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства.
Обновлено в 05:59
Авто
УАЗ займется разработкой новой платформы «Патриот-2020»
По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана
"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Уфе дознавательнице стало плохо в суде по делу об изнасиловании
Обновлено 13 августа в 05:53
Политика
Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что министерство энергетики издало приказ о выведении из энергосистемы государства одного из блоков Хмельницкой АЭС для экспорта электроэнергии в Польшу, соответствующие данные Герус опубликовал в Facebook.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Единоборства
Порье пообещал, что покажет всему миру кровь Хабиба
Обновлено в 07:15
Происшествия
Россиянин выбросил из окна четырехмесячную дочь
В одном из микрорайонов Красноярска местный житель выбросил из окна общежития четырехмесячную дочь.
Обновлено в 06:57
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны, составленный журналом «Новое время».
Обновлено в 06:47
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи Недвижимость Аллы Борисовны не дает покоя многим.
Обновлено в 03:53
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42