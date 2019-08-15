с чего всё началось

«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве. Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти 6 августа.

В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через страну

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.

Авто Opel тестирует новый трехрядный внедорожник При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel ожидается в начале 2020 года.

Транспорт Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камер В сентябре могут быть приняты новые методические рекомендации Минтранса России по установке дорожных камер.

Хоккей Овечкин назвал «Динамо» любимой командой Фанатам клуба да и всего российского футбола очень повезло. Для меня "Динамо" - всегда любимое, неважно, кто за него выступает.

Армия и оружие В США назвали три «провальных» проекта вооружений России Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Путешествия Города России с самыми дешевыми и дорогими отелями назвал «Яндекс» Компания «Яндекс» выяснила, в каких городах России находятся самые дешевые и самые дорогие трехзвездочные отели.

Общество Amazon начнет отдавать нераспроданные товары на благотворительность Компания богатейшего человека в мире по версии Forbes Джеффа Безоса Amazon с 1 сентября запустит программу Fulfillment by Amazon Donations, по условиям которой будет передавать нераспроданные товары сторонних продавцов со своих складов на благотворительность.

Политика У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.

Армия и оружие Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.

Происшествия В Петербурге загорелся рыбный цех В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.

Политика Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.

Происшествия Андрей Воробьёв поблагодарил пилотов, сумевших посадить самолёт в поле Самолёт приземлился на кукурузном поле между ближним и дальним маяками системы посадки аэродрома в километре от взлётно-посадочной полосы.

Общество Гидрометцентр предупредил о 36-градусной жаре в России Температура воздуха ожидается в пределах 15-17 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

Авто Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Технологии Плавучий энергоблок «Ломоносов» уходит из Мурманска на Чукотку На следующей неделе, 23 августа, в Мурманске состоится торжественная церемония отправки первого российского плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» к месту постоянного базирования – в порт Певек на Чукотке.

Происшествия Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Футбол Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака» Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.