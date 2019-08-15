Энергетика
В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через странуИзвестия 05:30
«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве. Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти 6 августа.
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При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel ожидается в начале 2020 года.
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Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
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Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Андрей Воробьёв поблагодарил пилотов, сумевших посадить самолёт в поле
Самолёт приземлился на кукурузном поле между ближним и дальним маяками системы посадки аэродрома в километре от взлётно-посадочной полосы.
Обновлено в 06:47
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Украинская автокефальная церковь прекратила существование
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Гидрометцентр предупредил о 36-градусной жаре в России
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Авто
Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры
Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
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«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
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Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
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На следующей неделе, 23 августа, в Мурманске состоится торжественная церемония отправки первого российского плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» к месту постоянного базирования – в порт Певек на Чукотке.
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Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Грозивший самолету Шойгу истребитель НАТО принадлежит ВВС Испании
Обновлено вчера в 00:11
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
В Новосибирске восстановят бомбардировщик времён Второй мировой войны
Легендарную машину времен Второй мировой войны восстановят специалисты Новосибирского государственного технического университета, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки.
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