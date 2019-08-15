Энергетика

В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через странуИзвестия 05:30

«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве. Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти 6 августа.
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Белоруссия утвердила повышение тарифов на транспортировку нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию, говорится в сообщении
 на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
РБК05:45

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Белоруссия утвердила повышение тарифов на транзит российской нефти

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Белоруссия повышает тариф на транзит российской нефти на 3,7%

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Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти через территорию страны

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