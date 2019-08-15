Энергетика
В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через странуИзвестия 05:30
«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве. Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти 6 августа.
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Происшествия
Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
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Четких критериев для оформления банкротства по программе пока не сформировано.
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Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование как меняется здоровье детей в течение 11 лет обучения в школе.
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Происшествия
Россияне благодарят пилотов А321, совершивших аварийную посадку в поле
Пользователи уже запустили на просторы сети особый хэштег «Чудо Подмосковья», сравнивая таким образом сегодняшнее происшествие с Гудзоном, когда пилоты, чтобы избежать катастрофы, приняли решение произвести посадку на воду.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
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Общество
«Дом-2» переедет в более просторные павильоны
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Футбол
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Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
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Происшествия
Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321
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Обновлено в 11:40
Армия и оружие
«Укроборонпром» приостановил разработку новой техники
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Политика
Секта «Домой в СССР» признана экстремистской организацией
Организация «Домой в СССР» признана экстремистской на территории Российской Федерации.
Обновлено в 11:42
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч Лиги Европы с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с швейцарским «Туном».
Обновлено в 11:47
Политика
Совет Госдумы обсудит проблему фейков в топе «Яндекса» 19 августа
Совет Госдумы 19 августа обсудит проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором "Яндекса", заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 10:29
Авто
Названы самые популярные дополнительные опции при покупке нового авто
Как показала внутренняя статистика Skoda Wagner, в этом году клиенты чаще всего доплачивают за защитные сетки в бампер и решетку радиатора, брызговики, резиновые коврики в салон или багажник, охранные комплексы и защиту двигателя.
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Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
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Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных кораблей
Сообщается, что в рамках соглашения между правительством России и Венесуэлой в порты обеих стран должны состояться визиты военных кораблей.
Обновлено в 10:54
Общество
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
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Обновлено в 04:26
Происшествия
Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus
Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.
Обновлено в 07:56
Футбол
Михайличенко возглавил киевское «Динамо»
Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес сложную операцию
Обновлено в 09:00
Общество
Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов
«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Мэрия Москвы не согласовала три акции протеста 24 августа
Обновлено в 11:43