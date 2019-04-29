Энергетика
В Белоруссии пока не получили чистую нефть из РоссииМосковский Комсомолец 06:04
Белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил, что соответствующая стандартам качества российская нефть пока не поступила на территорию страны после инццидента с загрязнением.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Политика
Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии
Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции
Обновлено в 02:15
Гаджеты
Samsung представила вертикальный телевизор
Южнокорейский гигант Samsung выпустил 43-дюймовый телевизор, получивший название The Sero с вертикальной ориентацией.
Обновлено в 11:49
Политика
Украинский министр объяснил свои слова о «мразях» в ДНР и ЛНР
Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался оправдаться за свое заявление о жителях ДНР и ЛНР, которых он ранее назвал "мразями".
Обновлено в 12:32
Космос
Генетический эксперимент Нибиру? Двуглавый «предвестник Апокалипсиса» доказал опасения о конце света на 4 мая
Магнитное поле Луны соприкоснётся с Планетой Х. Уфологи связали это с рождением двуглавого телёнка и репетицией NASA, якобы из-за грядущего конца света.
Обновлено в 10:57
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Космос
Модернизация «Гагаринского старта» задерживается из-за ОАЭ
ОАЭ до сих пор не согласились вложить средства в модернизацию «Гагаринского старта» космодрома Байконур для проведения пусков ракет-носителей «Союз-2».
Обновлено вчера в 23:10
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Авто
Семья дрифтеров нарисовала логотип Мстителей шинами
Семья профессиональных дрифтеров из Владивостока Екатерина и Максим Седых нарисовали шинами на асфальте огромный логотип команды супергероев вселенной «Марвел».
Обновлено в 11:38
Космос
На МКС выявили проблему с электроснабжением
Обновлено в 16:15
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Происшествия
На атомной электростанции на Украине произошел пожар
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Футбол
Денис Суарес не сыграет за «Арсенал» до конца сезона
Обновлено в 12:51
Политика
В МИД считают, что развал ДРСМД откатывает мир на 30 лет назад
"Не хотелось бы, чтобы его постигла печальная участь ДРСМД", - подчеркнул Рожков.
Обновлено в 16:39
Здоровье
В Минздраве России предупредили о неэффективности антибиотиков
В самом лечении есть целый ряд ограничений, тем более что появилась новая угроза человечеству – неэффективность антибиотиков.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено вчера в 12:18
Музыка
Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу
Сын известного музыканта Родион Газманов признался «Ридусу», что когда он стал делать первые шаги на российской сцене под фамилией знаменитого отцы Олега Газманова, неоднократно сталкивался с критикой.
Обновлено в 11:02
Политика
Путин рассказал о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ранее отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме, назвав это попыткой "соблазнить граждан Украины паспортами РФ" и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 07:49
Кино
«Мстители. Финал» установили рекорд по кассовым сборам
Стало известно, что последняя часть фильма «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные $1,2 млрд.
Обновлено в 01:13
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38