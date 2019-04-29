В Белоруссии пока не получили чистую нефть из РоссииМосковский Комсомолец 06:04

Белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил, что соответствующая стандартам качества российская нефть пока не поступила на территорию страны после инццидента с загрязнением.

В Белоруссии пока не получили чистую нефть из России

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.

Политика Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.

Происшествия Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.

Гаджеты Samsung представила вертикальный телевизор Южнокорейский гигант Samsung выпустил 43-дюймовый телевизор, получивший название The Sero с вертикальной ориентацией.

Политика Украинский министр объяснил свои слова о «мразях» в ДНР и ЛНР Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался оправдаться за свое заявление о жителях ДНР и ЛНР, которых он ранее назвал "мразями".

Космос Генетический эксперимент Нибиру? Двуглавый «предвестник Апокалипсиса» доказал опасения о конце света на 4 мая Магнитное поле Луны соприкоснётся с Планетой Х. Уфологи связали это с рождением двуглавого телёнка и репетицией NASA, якобы из-за грядущего конца света.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

Общество Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5% ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.

Космос Модернизация «Гагаринского старта» задерживается из-за ОАЭ ОАЭ до сих пор не согласились вложить средства в модернизацию «Гагаринского старта» космодрома Байконур для проведения пусков ракет-носителей «Союз-2».

Энергетика «Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2» "Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.

Происшествия В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

Авто Семья дрифтеров нарисовала логотип Мстителей шинами Семья профессиональных дрифтеров из Владивостока Екатерина и Максим Седых нарисовали шинами на асфальте огромный логотип команды супергероев вселенной «Марвел».

Кино Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов» Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.

Шоу-бизнес Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.

Здоровье В Минздраве России предупредили о неэффективности антибиотиков В самом лечении есть целый ряд ограничений, тем более что появилась новая угроза человечеству – неэффективность антибиотиков.

Армия и оружие ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.

Экономика Банк России решил ограничить денежные переводы за границу Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Музыка Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу Сын известного музыканта Родион Газманов признался «Ридусу», что когда он стал делать первые шаги на российской сцене под фамилией знаменитого отцы Олега Газманова, неоднократно сталкивался с критикой.

Политика Путин рассказал о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ранее отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме, назвав это попыткой "соблазнить граждан Украины паспортами РФ" и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Кино «Мстители. Финал» установили рекорд по кассовым сборам Стало известно, что последняя часть фильма «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные $1,2 млрд.