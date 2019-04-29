В Белоруссии пока не получили чистую нефть из РоссииМосковский Комсомолец 06:04

Белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил, что соответствующая стандартам качества российская нефть пока не поступила на территорию страны после инццидента с загрязнением.

В Белоруссии пока не получили чистую нефть из России

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