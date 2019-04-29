Энергетика

В Белоруссии пока не получили чистую нефть из РоссииМосковский Комсомолец 06:04

Белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил, что соответствующая стандартам качества российская нефть пока не поступила на территорию страны после инццидента с загрязнением.
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В Белоруссии сообщили о продолжающихся поставках некачественной нефти

РБК07:41

В Белоруссии заявили, что не получили чистой нефти из России

Взгляд.ру06:02

«Белнефтехим» не зафиксировал улучшения качества нефти из России

Ведомости06:44

Чистая нефть из РФ пока не дошла до Белоруссии

News.ru06:11

В Белоруссии пока не получили чистую нефть из России

Московский Комсомолец06:04

В Белоруссии заявили, что поставки чистой нефти из России не возобновились

Life.ru06:59

В Белоруссии заявили, что пока не получили чистую нефть из России

ТАСС05:32
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

Обновлено в 07:09
Культура

На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу

Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Происшествия

Певица МакSим впервые вышла на связь после аварии

Известная певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

Обновлено в 08:45
Общество

Мосгордума отклонила законопроект о частичном запрете реагентов

Мосгордума не стала принимать законопроект о частичном запрете использования противогололедных реагентов в столице, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:39
Политика

Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами

Россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Политика

В Норвегии кита заподозрили в связях со спецслужбами России

Обновлено в 09:39
Гаджеты

Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая

Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
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Хоккей

«Айлендерс» – «Каролина». Ван Римсдайк и Мразек получили травмы

На 26-й минуте вратарь «Каролины» Петр Мразек при счете 0:1 травмировал нижнюю часть тела, отражая выход «Айлендерс» 2 в 1, и почти сразу отправился в раздевалку.
Обновлено вчера в 22:58
Энергетика

Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти

Россия и Белоруссия договорились, что незагрязненная нефть из России по нефтепроводу "Дружба" должна поступить на Мозырский НПЗ не позднее чем 6 мая.
Обновлено в 08:54
Общество

Караулова допустила, что расскажет о своем опыте в Instagram и YouTube

Варвара Караулова рассказала журналистам, что не планирует заниматься политикой, но, возможно, расскажет о своем опыте в Instagram и YouTube.
Обновлено в 09:45
Политика

МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах

По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Происшествия

На Урале при массовом ДТП погибла основатель благотворительного фонда

Одна из основательниц общественного фонда «Благое дело», 55-летняя Рита Севрюгина, погибла при ДТП.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье

Дошло до суда дело об истязании и сексуальном насилии над тремя детьми, которых представители секты "Каула Дхарма" удерживали в подвале в Подмосковье.
Обновлено в 09:49
Политика

Россиянин, оштрафованный за оскорбление властей, обжаловал приговор

Первый оштрафованный на 30 тысяч рублей за оскорбление государства по новой статье Кодекса об административных нарушениях обжаловал приговор.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» арестантах, избитых на допросах

За прошлый год сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отказались принимать в следственные изоляторы (СИЗО) Москвы и Подмосковья около 200 арестантов, получивших серьезные травмы в ходе следственных действий, которые проводили сотрудники других силовых ведомств.
Обновлено в 09:39
Наука

Поворот колеса помог планетоходу вырыть глубокую траншею в песке

Екатерина Павлова (Catherine Pavlov) и Аарон Джонсон (Aaron Johnson) из Университета Карнеги — Меллон показали, что роверы могут использовать уже имеющиеся у них колеса для эффективного перемещения относительно больших объемов грунта и создания глубоких траншей.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

Шестеро детей пострадали при пожаре в церкви Челябинской области. Школьники были в храме на экскурсии.
Обновлено в 07:36
Общество

В Госдуму внесли проект о борьбе с «аптечной наркоманией»

Член Совета Федерации Ирина Рукавишникова внесла в Госдуму законопроект о введении повышенных штрафов за нарушение законодательства в сфере обращения лекарств, обладающих психоактивным действием, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:07
Энергетика

«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»

Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Экономика

X5 и Ozon договорились о сотрудничестве

Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
Обновлено в 09:04
Политика

Путин вручил медали Героям Труда

Обновлено в 06:59
Недвижимость

ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Наука

Российские ученые описали взаимодействия между двумя газами

Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Гаджеты

Названа функция, которой никогда не будет в Android

Как пишет TechRadar, в июне 2018 года на запрос от пользователей о внедрении функции создания скриншотов с прокруткой в Google ответили, что задача "передана команде разработчиков".
Обновлено в 08:47
Общество

В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»

Стремительно набирает просмотры появившееся в соцсетях видео, на котором в одной краснодарской школе ученики исполняют песню российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Культура

Нагиев прокомментировал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 05:05
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