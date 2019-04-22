В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 маяИзвестия 17:50

В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра труда и социальной защиты Ирину Костевич. «Это чуть больше 6%. Я говорю про пенсии по возрасту», — цитирует ее агентство.

В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая

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