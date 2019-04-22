Экономика
В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 маяИзвестия 17:50
В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра труда и социальной защиты Ирину Костевич. «Это чуть больше 6%. Я говорю про пенсии по возрасту», — цитирует ее агентство.
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Политика
Первые экзитполы: Зеленский набирает 71,8% голосов
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Кандидат медицинских наук, врач Анатолий Печенка рассказал, какой фрукт является самым полезным для печени.
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Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
Обновлено в 04:10
Экономика
«Ташир» дает прикурить
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Политика
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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
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Космос
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Музыка
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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
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Происшествия
В Венесуэле бандиты напали на семью во время праздника
Девять человек погибли в результате нападения бандитов на семью во время праздника в Венесуэле, сообщили в воскресенье РИА Новости в местной полиции.
Обновлено в 18:41
Общество
Данные 120 тысячах банковских клиентов появились в интернете
Именно с первой даты Банк России начал рассылать черный список клиентов в соответствии с законодательством.
Обновлено в 09:04
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Павел Табаков о кончине знаменитого отца: «К смерти нельзя быть готовым»
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Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
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Общество
Компания «Мастер Плюс» предлагает сахалинцам построить дом и создать в нем уют
Обновлено в 18:07
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
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Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание.
Обновлено в 08:26
Политика
ЦИК Украины обнародовал данные о явке
По результатам обработки протоколов 198 из 199 избирательных округов Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 20:00 во втором туре выборов президента страны явка избирателей составила 62,06 процента.
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Армия и оружие
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Обновлено в 08:57
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Политика
Владимир Пастухов: В заслугу украинскому президенту Петру Порошенко мы можем поставить мирную передачу власти
Владимир Пастухов добавил, что не хотел бы, чтобы в дальнейшем ситуация на Украине свелась к сведению счетов с Петром Порошенко.
Обновлено в 15:03
Авто
Количество мест для заправки электромобилей вырастет в РФ в 2-3 раза
По данным «Автостата», на начало 2019 года в России эксплуатировалось порядка 3,6 тыс. электромобилей, большая часть которых зарегистрирована в Приморском крае.
Обновлено в 15:30
Политика
Зеленский пообещал «перезагрузить» минский формат
Владимир Зеленский намерен «перезагрузить» минский формат переговоров, такое заявление он сделал на брифинге в Киеве в воскресенье, 21 апреля.
Обновлено в 15:00