Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии ожидают активизации переговоров по газу с Россией
Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ожидает начала активной фазы переговоров с Россией о цене на газ. «Думаю, что активная фаза проведения переговоров будет с сентября по ноябрь», — цитирует министра агентство БЕЛТА.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:16, Вашингтон
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Авто
Porsche представила обновлённый Porsche Macan Turbo
Немецкая компания Porsche представила обновленный кроссовер Porsche Macan Turbo 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 22:57
Политика
Politico: Трамп приостановил военную помощь Украине
Американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 23:14
Армия и оружие
На МАКС-2019 представили истребитель МиГ-1.44 МФИ
На Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском представили российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-1.44 МФИ, сообщает телеканал «Звезда».
RT на русском 07:23
Кино
Россияне выбрали лучшие отечественные фильмы
VSE42 Новости 05:28
Политика
Осужденного за шпионаж украинского журналиста этапировали в Москву
Осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко находится в следственном изоляторе «Лефортово», куда его перевели из колонии в Кировской области.
Lenta.ru 09:52
Политика
Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 07:16
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших семей России
Журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых семей России.
Neva.Today вчера в 07:25
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Левада-центр оценил уровень одобрения работы Путина
Как показал опрос, работу Госдумы положительно оценивают 37% россиян, 60% выразили недовольство деятельностью нижней палаты парламента.
РБК 07:31
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Политика
Зеленский оставит Авакова на посту главы МВД Украины
Рада планирует утвердить полный состав правительства Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» высказался о сохранении за главой МВД Арсеном Аваковым его поста, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на украинского депутата Раксолану Пидласа.
Мой Брянск 08:19
Футбол
«Барселона» согласовала возвращение Неймара
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».
Metaratings 09:48
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Экономика
В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург
РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
РБК 05:27
Авто
Volkswagen готовит к выходу новый универсал Arteon Shooting Brake
Универсал Arteon Shooting Brake, скорее всего, встанет на конвейер в Эмдене на год позже – в 2022 году, когда семейство Passat сменит дислокацию и переедет в Квасины (Чехия), где уже выпускают местный флагман Superb и другие модели Skoda.
Автоновости дня 04:15
Происшествия
Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.
Мойка78 02:10
Происшествия
Российский контрактник подорвал штаб полка
В ночь на 25-е военный положил ее на крыльцо главного входа в здание штаба полка, поджег фитиль взрывного устройства и скрылся.
Рамблер 04:05
Политика
Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией
Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.
Труд вчера в 06:02
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Футбол
СМИ сообщили о переходе лучшего молодого футболиста Москвы в «Зенит»
В прошлом году Щетинина признали лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.
РБК 09:59
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Общество
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00