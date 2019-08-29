Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ожидает начала активной фазы переговоров с Россией о цене на газ. «Думаю, что активная фаза проведения переговоров будет с сентября по ноябрь», — цитирует министра агентство БЕЛТА.

В Белоруссии ожидают активизации переговоров по газу с Россией

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