Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии ожидают активизации переговоров по газу с Россией
Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ожидает начала активной фазы переговоров с Россией о цене на газ. «Думаю, что активная фаза проведения переговоров будет с сентября по ноябрь», — цитирует министра агентство БЕЛТА.
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Prada устроит в Венеции вечеринку в честь Педро Альмодовара
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День знаний на ВДНХ: необычные праздничные линейки пройдут в столице
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