В Белоруссии оценят влияние ЧП с «Дружбой» на ВВП страныРИА Новости вчера в 16:43

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что пока не видит необходимости в пересмотре прогноза экономического развития страны, однако эксперты оценивают влияние на прогноз по ВВП ряда факторов, включая ситуацию с загрязненной хлоридами российской нефтью в трубопроводе "Дружба".

В Белоруссии оценят влияние ЧП с «Дружбой» на ВВП страны

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