Экономика

В Белоруссии оценят влияние ЧП с «Дружбой» на ВВП страныРИА Новости вчера в 16:43

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что пока не видит необходимости в пересмотре прогноза экономического развития страны, однако эксперты оценивают влияние на прогноз по ВВП ряда факторов, включая ситуацию с загрязненной хлоридами российской нефтью в трубопроводе "Дружба".
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Белоруссия не исключает влияние «грязной нефти» из «Дружбы» на ВВП страны

Евразия Daily03:42

В Белоруссии оценят влияние ЧП с «Дружбой» на ВВП страны

РИА Новостивчера в 16:43
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Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Общество

Подавляющее большинство россиян признались в любви к своей работе

Большинству россиян (85%), опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), нравится их работа.
Обновлено в 04:24
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Последний танк Т-34-76 производства СТЗ выставили в парке «Патриот»

В парке "Патриот" представили единственный сохранившийся танк Т-34-76 производства Сталинградского тракторного завода.
Обновлено в 03:38
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани

Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
Обновлено в 05:01
Политика

В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Энергетика

Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти

Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Общество

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд

Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Общество

ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей

Обновлено в 02:31
Музыка

Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 15:41
Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаров

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Бурятии трое парней изнасиловали девушку на глазах у ее матери

Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие

В Севастополе отмечают 236-летие Черноморского флота

Сегодня в Севастополе проходят торжества по случаю 236-й годовщины со дня основания Черноморского флота.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Саудовская Аравия заявила о диверсии на своих нефтяных танкерах в ОАЭ

Как рассказал министр, один из танкеров направлялся за нефтью в порт Рас-Танура в одноименном городе в Саудовской Аравии.
Обновлено в 05:14
Технологии

Китайские хакеры 9 лет воровали данные у российских госструктур

Positive Technologies, специализирующаяся на информационной безопасности, и «Лаборатория Касперского» обнаружили кибергруппировку, которая уже минимум 9 лет ворует данные предприятий, в том числе и из России, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:19
Футбол

Семин хочет видеть в «Локомотиве» Еременко

По информации газеты "Спорт-Экспресс", Юрий Семин хотел бы, чтобы Еременко летом присоединился к "Локомотиву".
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Украина передала США образцы системы С-300

Украинские военные могли передать американской стороне образцы зенитно-ракетных комплексов С-300ПТ, заявляет главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Обновлено вчера в 22:14
Игры

Outer Wilds сначала выйдет в EGS

В компании уточнили, что сначала игра выйдет на PC (в EGS) и на Xbox One.
Обновлено в 02:28
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Роза Сябитова требует от 27-летней дочери Ксении внуков

27-летняя наследница знаменитой телесвахи рассказала, что мать требует от нее внуков, но она пока не готова к такому ответственному шагу.
Обновлено в 02:59
Политика

Польша оценила объём возможных репараций от Германии в $1 трлн

Объём компенсаций от Германии, которые Польша может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, составляет примерно $1 трлн, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик изданию Sieci.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Мечтавшая похудеть жительница Оренбуржья получила полтора года колонии

Одну из заказчиц задержали сотрудники таможни, когда она получала посылку в отделении службы доставки.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае

Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Политика

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Авто

Volkswagen готовит бюджетный кроссовер на базе Polo

Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Polo.
Обновлено в 02:00
Музыка

Мировые звезды оперы посадят сирень в сквере Елены Образцовой

Сегодня в полдень мировые звезды оперы посадят сирень в сквере Елены Образцовой, что на пересечении улиц Писарева и Декабристов.
Обновлено в 02:47
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