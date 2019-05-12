Экономика
В Белоруссии оценят влияние ЧП с «Дружбой» на ВВП страныРИА Новости 16:43
Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что пока не видит необходимости в пересмотре прогноза экономического развития страны, однако эксперты оценивают влияние на прогноз по ВВП ряда факторов, включая ситуацию с загрязненной хлоридами российской нефтью в трубопроводе "Дружба".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека
Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Игрок НБА подрался с россиянами
Обновлено в 16:01
Футбол
«Витесс» разгромил «Де Графсхап» со счетом 6:1
Обновлено в 10:42
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Политика
В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет допустил раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 17:01
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство
Обновлено в 15:05
Автоспорт
Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании
Обновлено в 13:35
Футбол
«Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл венгерскому «Дьеру» в финале Лиги чемпионов со счетом 24:25.
Обновлено в 13:31
Общество
Другие нищие. Старики в России бедны, но их дети и внуки еще беднее
В "Пятерочке" или "Магните" на окраине Москвы человек может работать за 16 000 – 18000, а то и меньше, если у него штрафы.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела
Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Китае 12 человек погибли в ДТП
"В результате происшествия погибли 12 человек (среди них восемь погибли на месте, еще четверо скончались в больнице), 11 получили ранения, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы города в соцсети Weibo.
Обновлено в 14:43
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Общество
В двух районах Курганской области с 13 мая отменят режим ЧС
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
В США заметили российскую зенитную систему С-300
На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено в 13:25
Общество
Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро
Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Экономика
Откуда в России 100 миллиардеров?
В РФ на конец 2018 г. насчитывался 101 миллиардер.
Обновлено в 17:04
Кино
«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате
Обновлено в 17:15
Хоккей
Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019
Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:37
Политика
ФБР обвинило хакеров из КНДР в создании нового вируса
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году власти США и Великобритании обвинили хакерскую группировку Lazarus Group в глобальной кибератаке с использованием вируса WannaCry.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33