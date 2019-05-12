Экономика

В Белоруссии оценят влияние ЧП с «Дружбой» на ВВП страныРИА Новости 16:43

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что пока не видит необходимости в пересмотре прогноза экономического развития страны, однако эксперты оценивают влияние на прогноз по ВВП ряда факторов, включая ситуацию с загрязненной хлоридами российской нефтью в трубопроводе "Дружба".
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В Белоруссии оценят влияние ЧП с «Дружбой» на ВВП страны

РИА Новости16:43
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Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
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Другие нищие. Старики в России бедны, но их дети и внуки еще беднее

В "Пятерочке" или "Магните" на окраине Москвы человек может работать за 16 000 – 18000, а то и меньше, если у него штрафы.
Обновлено в 16:23
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

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Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела

Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
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Происшествия

В Китае 12 человек погибли в ДТП

"В результате происшествия погибли 12 человек (среди них восемь погибли на месте, еще четверо скончались в больнице), 11 получили ранения, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы города в соцсети Weibo.
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Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
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В двух районах Курганской области с 13 мая отменят режим ЧС

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Армия и оружие

В США заметили российскую зенитную систему С-300

На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено в 13:25
Общество

Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро

Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
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Экономика

Откуда в России 100 миллиардеров?

В РФ на конец 2018 г. насчитывался 101 миллиардер.
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«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате

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Хоккей

Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019

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Обновлено в 16:37
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ФБР обвинило хакеров из КНДР в создании нового вируса

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году власти США и Великобритании обвинили хакерскую группировку Lazarus Group в глобальной кибератаке с использованием вируса WannaCry.
Обновлено в 05:26
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Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

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