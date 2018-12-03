Общество
В Белоруссии обнаружили полмиллиона бездельников
В Белоруссии обнаружили полмиллиона бездельниковИнфорос02:23
Граждане страны смогут узнать о своем статусе через единый портал электронных услуг Белоруссии в запущенной с 1 декабря базе занятых. Если кто-то нашел себя в списках "бездельников", хотя на самом деле работает, то ему нужно предъявить специальной комиссии подтверждающие трудоустройство документы.
Инфорос02:23
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