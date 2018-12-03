Общество
В Белоруссии обнаружили полмиллиона бездельников
В Белоруссии обнаружили полмиллиона бездельниковLenta.ru15:59
База стала доступна 1 декабря 2018 года. Костевич пояснила, что белорусы могут получить сведения о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг Белоруссии. Кроме того, попавшие в списки бездельников узнают об этом при получении квитанции за услуги ЖКХ.
Lenta.ru15:59
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Общество
Названы регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами
В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.
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Общество
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Транспорт
На Комсомольской трассе ограничили движение транспорта
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Общество
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Здоровье
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Общество
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Элементарное решение: власти хотят утилизировать все батарейки
В пресс-службе Минпромторга «Известиям» уточнили, что такие комплексы планируется построить на базе четырех объектов по уничтожению химического оружия: «Марадыковский» (пос. Мирный, Кировская область), «Камбарка» (г. Камбарка, Удмуртская Республика), «Щучье» (г. Щучье, Курганская область) и ФКП «Горный» (пос. Горный, Саратовская область).
Обновлено в 19:23
Общество
Буша-старшего похоронят на территории библиотеки его имени в Техасе
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Обновлено в 09:40
Общество
Московские библиотеки начали принимать единый читательский билет
Единый читательский билет заработал в московских библиотеках в Северном и Зеленоградском округах, с 2020 года универсальный пропуск будут принимать во всех читальнях столицы.
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В Архангельской области около семи тысяч человек вышли на протестные акции
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