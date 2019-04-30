В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территорииИзвестия 07:48

с чего всё началось

Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно. Об этом сообщил Андрей Вериго, главный инженер оператора белорусского участка системы магистральных нефтепроводов «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба».

В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории

Политика Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.

Общество «Билайн» начал премировать своих абонентов за чтение книг дополнительным трафиком В прошлом году "Билайн" предложил клиентам акцию "Гиги за шаги", способную конвертировать привычные шаги в дополнительные гигабайты интернета.

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Космос Прах 152 человек запустят в космос на Falcon Heavy Американская компания SpaceX Илона Маска 24 июня собирается в прямом эфире запустить в космос на ракете-носителе Falcon Heavy прах 152 человек.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Космос Кратковременная невесомость не повлияла на качество сперматозоидов В предыдущих исследованиях, как сообщила Монсеррат Боада, было обнаружено небольшое снижение подвижности сперматозоидов в свежих образцах под воздействием невесомости.

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Происшествия Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Спорт Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.

Происшествия Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.

Технологии МТС изменил логотип впервые за 13 лет Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.

Здоровье Минздрав начнёт закупать квартиры для врачей Забайкалья Министерство здравоохранения Забайкальского края намерено закупить более 200 квартир для медиков региона, из них 75 квартир купят в 2019 году, 47 — в 2020 и 81 — в 2021 году, сообщается 25 июня на сайте правительства края, со ссылкой на слова начальника отдела кадровой политики минздрава Елены Лазаревой.

Здоровье Новый метод лечения детей с ДЦП применили в Подмосковье В отделении медицинской реабилитации Московского областного консультационно-диагностического центра впервые в Подмосковье начали новый курс ботулинотерапии при повышенном слюноотделении для маленьких пациентов региона с тяжелыми формами поражения центральной нервной системы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Шоу-бизнес Врач-нарколог не исключает, что Хлебникова может страдать неврозом Марина Хлебникова в прошлом году пережила большую потерю. Ушел из жизни ее первый муж Антон Логинов.

Кино Безруков рассказал о нежелании играть роль президента Актер отметил, что «такая возможность уже появилась у нынешнего президента Украины, и он ей прекрасно воспользовался».

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.