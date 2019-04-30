Энергетика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территорииИзвестия 07:48
Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно. Об этом сообщил Андрей Вериго, главный инженер оператора белорусского участка системы магистральных нефтепроводов «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Очистка трубопровода «Дружба» от загрязненной нефти займет восемь месяцев, сообщил главный инженер белорусского оператора «Гомельтранснефть» Андрей Вериго в интервью изданию «Вестник Балнефтехима».Дождь08:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика
Зеленский проигнорировал демарш украинской делегации в ПАСЕ
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко, находящаяся в Страсбурге в составе делегации, участвующей в сессии ПАСЕ, сообщила, что президент Владимир Зеленский не поддержал инициативу о выходе страны из Ассамблеи в случае возвращения в нее России.
Обновлено в 18:15
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено в 10:45
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Общество
В «Сильной шаурме» в Южно-Сахалинске нашли кишечную палочку
Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сильная шаурма" на 30 суток.
Обновлено в 18:30
Наука
Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад
Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.
Обновлено в 11:00
Экономика
Минтранс предложил повысить тариф «Платона»
Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Женщина приняла беременность за рак
Жительница британского города Бери-Сент-Эдмундс, графство Суффолк, приняла беременность за злокачественную опухоль.
Обновлено в 18:52
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Общество
Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами
Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.
Обновлено в 17:05
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Общество
Изменение климата: к чему готовиться латвийцам
Климат как угроза Климатолог Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Эдгарс Малиновскис отмечает, что самые значительные изменения за истекшие полвека произошли именно в минимальных температурных значениях: потепление происходит не за счет более жаркого лета, а за счет более мягких и коротких зим, для которых характерны неустойчивый снежный покров и обильные снегопады.
Обновлено в 05:19
Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft
Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс поделился в интервью для телеканала Fox Business о главном промахе в своей карьере.
Обновлено в 03:28
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Здоровье
До одного из районов Карелии еще не добрались клещи
Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 административных территориях республики, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.
Обновлено в 08:59
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Футбол
Мане: наверное, я единственный футболист, который не умеет играть на PlayStation
Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сообщил, что на него никак не повлияла мировая известность и слава.
Обновлено в 17:06
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17