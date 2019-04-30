В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территорииИзвестия 07:48

с чего всё началось

Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно. Об этом сообщил Андрей Вериго, главный инженер оператора белорусского участка системы магистральных нефтепроводов «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба».

В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории

Политика Зеленский проигнорировал демарш украинской делегации в ПАСЕ Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко, находящаяся в Страсбурге в составе делегации, участвующей в сессии ПАСЕ, сообщила, что президент Владимир Зеленский не поддержал инициативу о выходе страны из Ассамблеи в случае возвращения в нее России.

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).

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Наука Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.

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Шоу-бизнес Андрей Аршавин отказал дочери в прописке Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".

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Шоу-бизнес Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.

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