Энергетика

В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территорииИзвестия 07:48

Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно. Об этом сообщил Андрей Вериго, главный инженер оператора белорусского участка системы магистральных нефтепроводов «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба».
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с чего всё началось
Очистка трубопровода «Дружба» от загрязненной нефти займет восемь месяцев, сообщил
 главный инженер белорусского оператора «Гомельтранснефть» Андрей Вериго в интервью изданию «Вестник Балнефтехима».
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