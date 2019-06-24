Энергетика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территорииИзвестия вчера в 07:48
Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно. Об этом сообщил Андрей Вериго, главный инженер оператора белорусского участка системы магистральных нефтепроводов «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба».
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с чего всё началось
Очистка трубопровода «Дружба» от загрязненной нефти займет восемь месяцев, сообщил главный инженер белорусского оператора «Гомельтранснефть» Андрей Вериго в интервью изданию «Вестник Балнефтехима».Дождьвчера в 08:40
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
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Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии
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Обновлено вчера в 19:39
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Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
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В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
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Обновлено вчера в 23:45
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
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Врачи Наро-Фоминского перинатального центра выходили новорождённого весом 740 граммов. Сейчас малыш находится в детской больнице в Клину.
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
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«Скорблю лично, потому что знал его много лет», - пишет он.
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
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Обновлено вчера в 05:52
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В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация Украины может приостановить свое участие, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
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Обновлено вчера в 23:16
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Ученые назвали главную причину отказа сердца
В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
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Вдова Андрея Харитонова рассказала о последней воле актера
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Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
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