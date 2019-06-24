Энергетика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территорииИзвестия 07:48
Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно. Об этом сообщил Андрей Вериго, главный инженер оператора белорусского участка системы магистральных нефтепроводов «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:33, Ашберн
Космос
Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».
Обновлено вчера в 05:02
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления
Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Обновлено в 06:51
Футбол
Глушаков ищет новый клуб через Instagram
Экс-футболист московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в Instagram пост о поиске новой работы.
Обновлено в 07:20
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Билл Гейтс назвал величайшую ошибку в Microsoft
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс признался в «величайшей ошибке», которую допустил на посту руководителя компании.
Обновлено в 05:36
Культура
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 07:53
Общество
Куйвашев пригрозил региональным операторам увольнением
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с региональными операторами по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) заявил, что регион разорвет контракты с компаниями в случае повторения ситуации в Верхней Салде.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей
Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Врачи из США помогли Юлии Началовой
Пресс-секретарь заявила, что в тот период времени Началова находилась в США и ее обеспокоила внезапно возникшая шишка на руке.
Обновлено в 06:42
Экономика
В России в мае резко сократилась выдача автокредитов
В России после рекордного в апреле 2019 года (90 тыс. 900 единиц) в мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5% и составила 75 тыс. 100 единиц.
Обновлено в 05:35
Общество
В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что через пять лет число бюджетных мест в вузах сократится на 17%.
Обновлено в 03:32
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Авто
Названа дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Теннис
Австралийка Барти стала первой ракеткой мира
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала первой ракеткой мира.
Обновлено в 04:05
Политика
Зеленский уволил еще троих губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
Обновлено в 08:27
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», – сообщил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.
Обновлено в 08:02
Общество
МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД
МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Общество
Интерес россиян к прямой линии с Путиным стал самым низким с 2011 года
Среди россиян рейтинг составил 7,6%, а доля аудитории — 51,5%. В 2018 году зрителями прямой линии были почти 5,783 млн человек.
Обновлено в 07:22
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА готов отпустить Чалова
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что армейцы отпустят нападающего Федора Чалова, если у футболиста появится подходящий вариант для продолжения карьеры.
Обновлено в 06:27
Политика
Военный выдвинулся в губернаторы Челябинской области
Военный пенсионер Виктор Перов сдал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области.
Обновлено в 05:41
Политика
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов
Экономика Грузии может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.
Обновлено в 08:06
Политика
Песков рассказал, как могут помириться Россия и Грузия
Песков прокомментировал возможные сроки возобновления авиаперевозок из России в Грузию, которые будут прекращены с 8 июля.
Обновлено в 07:54