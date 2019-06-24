Энергетика

В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территорииИзвестия 07:48

Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно. Об этом сообщил Андрей Вериго, главный инженер оператора белорусского участка системы магистральных нефтепроводов «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба».
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В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории

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