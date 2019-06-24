Энергетика

В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территорииИзвестия 07:48

Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно. Об этом сообщил Андрей Вериго, главный инженер оператора белорусского участка системы магистральных нефтепроводов «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба».
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В Белоруссии назвали срок вытеснения «грязной нефти»

Газета.Ru08:47

Очистка «Дружбы» после «грязной» нефти займет восемь месяцев

Московский Комсомолец08:12

Нефтепровод «Дружба» год будет работать вполсилы

Интерфакс08:01

В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории

Известия07:48

Белорусский оператор «Дружбы» сообщил, что очистка нефтепровода займет восемь месяцев

ТАСС07:45

В Белоруссии ожидают, что «Дружба» еще год будет работать вполсилы

РИА Новости07:31

Белорусский оператор «Дружбы»: очистка нефтепровода займет восемь месяцев

Дождь08:40
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Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
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Украинских силовиков затравили за танец под песню «Офицеры, россияне»

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В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
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Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
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К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, пишут «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию РФ о политике в сфере образования.
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Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
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ЖКХ

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Авто

В Сети опубликовали фото нового военного внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке будет представлен внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

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Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.
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В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
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SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

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«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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