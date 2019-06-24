Энергетика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территорииИзвестия 07:48
Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно. Об этом сообщил Андрей Вериго, главный инженер оператора белорусского участка системы магистральных нефтепроводов «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:02, Вашингтон
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления
Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Обновлено в 06:51
Авто
Названы 10 регионов России, где больше всего любят Lada
Обновлено в 06:15
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Грузия лишится 150 тысяч российских туристов из-за запрета на перелёты
Из-за запрета на полёты и приостановки продажи туров в Грузию более 150 тысяч россиян откажутся от поездки в эту страну.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Анна Исаева: «Юлии Началовой вырезали бугор на руке»
Обновлено в 08:59
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Президент Грузии призывает сохранить поток российских туристов
По словам главы Грузии, факт плохих отношений с Москвой не мешал туристам из России путешествовать по Грузии, потому что они любят эту страну.
Обновлено вчера в 05:36
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft
"Моя величайшая ошибка в управлении компанией заключается в том, что Microsoft не стал тем, чем сейчас является Android", - заявил Гейтс, отсылая собеседника к тому факту, что OC Android является универсальной операционной системой для всех смартфонов, кроме гаджетов, созданных силами Apple.
Обновлено в 07:58
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Общество
Никонов: на самом деле количество бюджетных мест в вузах не сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, пишут «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию РФ о политике в сфере образования.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Здоровье
Женщина определила рак мозга у дочери по наклону головы
Обновлено вчера в 21:53
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
ЖКХ
В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения
Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Обновлено в 07:41
Авто
В Сети опубликовали фото нового военного внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке будет представлен внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией
Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.
Обновлено в 09:25
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено 22 июня в 10:28