Энергетика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территорииИзвестия 07:48
Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно. Об этом сообщил Андрей Вериго, главный инженер оператора белорусского участка системы магистральных нефтепроводов «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
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Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
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В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
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Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления
Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
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Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
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Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Политика
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов
Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 09:16
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
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Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Политолог Соловей рассказал, когда уйдет Путин
Прогнозы Соловья подтверждаются и падающими рейтингами прямой линии Путина.
Обновлено в 10:10
Экономика
Дольщикам могут разрешить пополнять счета эскроу частями
Проблема раскрытия части средств покупателей новостроек для застройщиков состоит в том, что банки пока не имеют опыта в оценке стадий готовности проектов, пояснил министр.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Новые снаряды «Свинец-2» и «Манго-М» покажут на «Армии-2019»
Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поражать самые различные бронированные цели.
Обновлено в 08:57
Наука
Фибромиалгия может быть связана с состоянием кишечника
Канадские ученые из Центра здоровья Университета Макгилла обнаружили, что у пациентов с этим недугом симптомы обострения болезненных состояния оказались напрямую связаны с количественными изменениями определенных бактерий в составе кишечнике.
Обновлено в 09:25
Общество
Большой театр меняет схему продажи билетов
Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
Обновлено в 03:10
Кино
Том Холланд и Джейк Джилленхол назвали свой любимый фильм Marvel
Джилленхол в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» сыграл роль главного злодея Мистеро. Мировая премьера картины запланирована на 28 июня.
Обновлено в 08:20
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет Роман Бабаян
Новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет журналист, телеведущий Роман Бабаян.
Обновлено в 08:01
Авто
Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada
По итогам первых пяти месяцев 2019 г. регионом России с самой высокой рыночной долей автомобилей Lada стал Дагестан, где на машины отечественной марки приходится 56% продаж.
Обновлено в 10:12
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ
Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Общество
Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе
В конце недели выпадет треть месячной нормы осадков, а температура понизится до климатических показателей сентября, рассказал главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено вчера в 06:14
Культура
Максакова назовет имя «нового» убийцы Вороненкова
Обновлено в 08:59
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено в 03:25
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Происшествия
На Кипре суд приговорил серийного убийцу к семи пожизненным срокам
Кипрский суд в понедельник приговорил 35-летнего военнослужащего к семи пожизненным срокам заключения за убийство семи женщин и детей – по одному пожизненному сроку за каждую жертву, сообщает кипрское издание "Филелефтерос".
Обновлено в 09:13
Общество
Школьник из Тулы стал самым умным в России
Выпускник тульского лицея №2 имени Слободского Даниил Дрябин набрал 400 баллов по ЕГЭ, получив по 100 баллов по каждому из сдаваемых экзаменов.
Обновлено в 08:48