В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территорииИзвестия 07:48

с чего всё началось

Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно. Об этом сообщил Андрей Вериго, главный инженер оператора белорусского участка системы магистральных нефтепроводов «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба».

В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории

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Наука Фибромиалгия может быть связана с состоянием кишечника Канадские ученые из Центра здоровья Университета Макгилла обнаружили, что у пациентов с этим недугом симптомы обострения болезненных состояния оказались напрямую связаны с количественными изменениями определенных бактерий в составе кишечнике.

Общество Большой театр меняет схему продажи билетов Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.

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