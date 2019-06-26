Экономика
Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 годуТАСС 05:32
Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году, если получит госкредит РФ. Об этом сообщил в среду журналистам министр финансов республики Максим Ермолович.
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РФ по-прежнему увязывает выдачу кредита Минску с вопросами интеграции - Минфин Белоруссии
Независимая газета06:26
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
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Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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В ПАСЕ поставили условия России для возвращения
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Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым
Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
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Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
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Путин пожаловался на плохие дороги в России
В России мало дорог высокого качества, заявил российский президент Владимир Путин.
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Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться
По словам чиновницы, в современном мире девочкам с детства прививают мысль о том, что сначала нужно получить образование, а уже потом заводить детей.
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Происшествия
Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали
Приехавший в Москву из Рязанской области многодетный отец облил себя бензином возле здания Минстроя РФ на Цветном бульваре и пригрозил самосожжением, если ему не позволят возвести дом на участке.
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Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
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Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей года
Принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler. Об этом говорится на сайте издания.
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Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
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В России стремительно растет число дел об оскорблении власти
В России множится число возбужденных полицией административных дел о неуважении к власти.
Обновлено в 08:59
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Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
В марте на свет появился первенец Саши Савельевой. Звездная мама полностью сосредоточилась на долгожданном малыше.
Обновлено в 09:00
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Chevrolet Camaro могут перестать выпускать
По данным издания Muscle Cars and Trucks, американская марка может прекратить производство маслкара Chevrolet Camaro после 2023 года.
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Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
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Семак раскритиковал новый формат лимита на легионеров
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не одобрил новый формат лимита на легионеров в РПЛ.
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Украинский моряк-провокатор женился в российском СИЗО
В российском СИЗО женился украинский моряк Беспальченко, который был задержан российскими пограничниками после украинской провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 08:11
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Кононов рассказал, когда «Спартак» выберет нового капитана
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, когда в команде будет выбран новый капитан.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Суд перевел фигуранта дела о загрязнении «Дружбы» под домашний арест
Самарский районный суд в среду изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест заместителю директора ООО "Магистраль" Сергею Баландину, который является фигурантом уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом
В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
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Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
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Атмосферное давление в Москве может побить рекорд 63-летней давности
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Обновлено в 05:28
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
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Обновлено в 00:43
Транспорт
С августа автомобили смогут регистрировать прямо в автосалонах
Как пишет «Коммерсантъ», уже есть проект соответствующего приказа, в котором подробно описывается весь механизм взаимодействия ГИБДД с автосалонами, которые с 4 августа смогут самостоятельно регистрировать автомобили.
Обновлено в 07:18
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США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана
«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
Обновлено в 07:04
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Умер актер и режиссер Валерий Харченко
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На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
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Диетолог назвала полезные для здоровья жиры
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