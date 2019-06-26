Экономика

Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 годуТАСС 05:32

Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году, если получит госкредит РФ. Об этом сообщил в среду журналистам министр финансов республики Максим Ермолович.
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