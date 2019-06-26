Экономика
В Белоруссии назвали цели получения госкредита России в $630 млнИзвестия 05:41
Республика Беларусь при получении государственного кредита России в размере $630 млн планирует перенаправить средства на погашение обязательств в 2020–2021 годах. Об этом в среду, 26 июня, заявил минфин республики, сообщает ТАСС.
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РФ по-прежнему увязывает выдачу кредита Минску с вопросами интеграции - Минфин Белоруссии
Независимая газета06:26
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