В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в БелоруссииRT на русском 17:26

Совет Европы осуждает исполнение очередного смертного приговора в Белоруссии. Об этом глава пресс-службы организации Даниэль Хольтген написал в Twitter. «Мы осуждаем ещё одну казнь в Белоруссии, о которой сообщили правозащитники», — заявил Хольтген.

В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии

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