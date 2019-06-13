Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человекLenta.ru 06:49

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек. Об этом в четверг, 13 июня, сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».
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В Белоруссии снова казнили человека. Когда страна откажется от высшей меры наказания?

Телеканал 360°14:30

В Белоруссии расстреляли осужденного за убийство трех человек

Дождь08:06

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

РБК10:06

Единственные в Европе: в Белоруссии казнили человека

Вести.Ru09:02

В Белоруссии казнили заключённого

RT на русском08:27

Совет Европы осудил исполнение очередного смертного приговора в Белоруссии

РИА Новости14:05

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

Lenta.ru06:49
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В Беларуси приведен в исполнение еще один смертный приговор

КП - Беларусь07:05
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Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

Обновлено в 15:57
Технологии

Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»

Mail.ru Group 10 июня в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, что привело к ухудшению качества связи с сервисами Mail.ru Group, заявил «Вымпелком» на своей официальной странице «ВКонтакте».
Обновлено в 16:09
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов изменился почти до неузнаваемости

Как и всех солистов группы «Иванушки International», Андрея Григорьева-Апполонова обожают тысячи поклонниц.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Фотография юного Максима Галкина с братом попала в Сеть

На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram был выложен архивный снимок Максима Галкина, на котором ему около пяти лет.
Обновлено в 03:28
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Здоровье

Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма

Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено в 11:41
Наука

Как победить аллергию с помощью гаджета: проверяем на себе

Турбина спрятана в базе, которая засасывает воздух, прогоняет через описанную систему фильтрации и выдувает через систему щелей в кольцеобразном крыле.
Обновлено в 00:16
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Общество

Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Общество

Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак

СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено в 07:52
Футбол

Крстаич уволен с поста главного тренера сборной Сербии

Крстаич был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Сербии в октябре 2017 года.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Политика

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку в конце июня

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Адвокат Цеповяза счел невозможным подтасовку смерти Цапка в СИЗО

Обновлено в 05:07
Политика

Российским судьям повысят зарплаты

"В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - сказано в указе.
Обновлено в 14:12
Общество

ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян

Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейных конфликтах

Полина приготовила маме сюрприз: обратилась к журналистам, чтобы публично поздравить родительницу и признать, что в семейных конфликтах была и ее вина.
Обновлено в 16:40
Финансы

Профицит бюджета России за пять месяцев 2019 года составил 2,7% ВВП

Профицит федерального бюджета РФ за январь - май 2019 года составил 2,7% ВВП, или 1,149 трлн рублей.
Обновлено в 08:35
Экономика

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.
Обновлено в 05:16
Экономика

Аптечная сеть 36,6 привлекла в результате допэмиссии 22,1 млрд рублей

Аптечная сеть 36,6 привлекла более 22,10 миллиарда рублей, разместив 72,96% дополнительной эмиссии акций, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 13:32
Транспорт

Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Кино

В Сети появился трейлер сиквела «Сияния»

Первый трейлер художественного фильма «Доктор Сон», являющегося сиквелом кинокартины «Сияние» (1980 год) режиссера Стэнли Кубрика, был опубликован в четверг, 13 июня, на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.
Обновлено в 15:41
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке

Обновлено в 03:20
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