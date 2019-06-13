В Белоруссии казнили убийцу трех человекLenta.ru 06:49

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек. Об этом в четверг, 13 июня, сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

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