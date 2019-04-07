Путешествия
В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭСРБК 08:56
Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.
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Гаджеты
Наконец-то! В Windows 10 можно будет отключать флешки без «безопасного извлечения»
Чтобы система успела завершить отложенную запись на внешнее устройство, необходимо было перед извлечением накопителя нажать кнопку «безопасное извлечение».
Обновлено в 04:15
Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
ПФР рассчитал для россиян размер пенсии с учетом индексации
Как рассказали "Российской газете" в ПФР, в личном кабинете пенсионера при расчете пенсии учитываются как текущий показатель, так размер пенсии с учетом индексации при увольнении.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено в 09:45
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G разобрали и показали изнутри
Обновлено в 09:51
Футбол
«Эвертон» обыграл «Арсенал» благодаря голу Джагелки
В матче 33-го тура чемпионата Англии "Эвертон" победил "Арсенал" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк".
Обновлено в 10:58
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Общество
Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля
На этой неделе вам стоит быть осторожнее с коллегами-женщинами.
Обновлено в 10:00
Хоккей
Боб Бугнер уволен с поста главного тренера «Флориды»
"Флорида" уволила с поста главного тренера команды Боба Бугнера, который возглавлял клуб на протяжении двух последних сезонов, информирует официальный Твиттер "Пантерз".
Обновлено в 10:59
Политика
Клинцевич указал на готовность Порошенко к кровавым провокациям
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посоветовал Порошенко реально оценить ситуацию в своей стране, а не пугать электорат заявлениями.
Обновлено в 09:16
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Политика
Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах
Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Хоккей
СКА — ЦСКА 2:1 (2-й период)
Первый период решающего, шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, завершен.
Обновлено в 10:41
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Обновлено в 11:09
Футбол
«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Авто
Пять бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России
Kia Tusker Поклонники компании Kia заждались компактный кроссовер, который мыслится как аналог сверхпопулярной в России Hyundai Сrета.
Обновлено в 08:54
Спорт
Гимнастка Арина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии
Россиянка Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Обновлено в 10:05
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Авто
Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Под Мариуполем ополченцы ДНР уничтожили группу из пятерых боевиков ВСУ
Напомним, 4 апреля ополченцы ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ под Саханкой.
Обновлено в 08:38
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ
Обновлено в 01:22