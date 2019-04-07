В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭСРБК 08:56

Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.

В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Гаджеты Наконец-то! В Windows 10 можно будет отключать флешки без «безопасного извлечения» Чтобы система успела завершить отложенную запись на внешнее устройство, необходимо было перед извлечением накопителя нажать кнопку «безопасное извлечение».

Авто Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.

Общество ПФР рассчитал для россиян размер пенсии с учетом индексации Как рассказали "Российской газете" в ПФР, в личном кабинете пенсионера при расчете пенсии учитываются как текущий показатель, так размер пенсии с учетом индексации при увольнении.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Шоу-бизнес Дарья Сагалова стала мамой в третий раз Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.

Футбол «Эвертон» обыграл «Арсенал» благодаря голу Джагелки В матче 33-го тура чемпионата Англии "Эвертон" победил "Арсенал" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк".

Общество Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля На этой неделе вам стоит быть осторожнее с коллегами-женщинами.

Хоккей Боб Бугнер уволен с поста главного тренера «Флориды» "Флорида" уволила с поста главного тренера команды Боба Бугнера, который возглавлял клуб на протяжении двух последних сезонов, информирует официальный Твиттер "Пантерз".

Политика Клинцевич указал на готовность Порошенко к кровавым провокациям Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посоветовал Порошенко реально оценить ситуацию в своей стране, а не пугать электорат заявлениями.

Политика Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.

Политика Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.

Политика Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.

Хоккей СКА — ЦСКА 2:1 (2-й период) Первый период решающего, шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, завершен.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.

Футбол «Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.

Авто Пять бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России Kia Tusker Поклонники компании Kia заждались компактный кроссовер, который мыслится как аналог сверхпопулярной в России Hyundai Сrета.

Спорт Гимнастка Арина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии Россиянка Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

Наука Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.