Происшествия
В Белом море пропали десять туристов из ПетербургаРБК 05:43
В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике, передает ТАСС. По данным ведомства, туристы должны были вернуться на материк 29 июля, однако они до сих пор не вышли на связь.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия
Полицейским не заплатили за жесткий разгон митинга оппозиции 27 июля в Москве
Сотрудники правоохранительных органов, задействованные в охране общественного порядка на акции за честные и свободные выборы в Мосгордуму 27 июля, остались без премий.
Обновлено в 07:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Космос
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Политика
Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Здоровье
Диетолог посоветовала употреблять арбуз порциями не более 750 граммов
Порция для здорового человека не должна превышать 750 граммов, диабетикам следует ограничиться 400-500 граммами, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 07:59
Политика
Порошенко заявил, что он лично составлял текст Минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что он лично составлял текст Минских соглашений и делал он это совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Футбол
«Ювентус» подписал защитника «Сампдории»
"Сампдория" объявила о переходе в "Ювентус" защитника Эразмо Муле.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 07:30
Авто
Haval получил одобрение Минпромторга на льготы
Обновлено в 01:00
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом на плотине ГЭС в Иркутске
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №99 и автомобиля произошло в Иркутске на плотине ГЭС, по предварительной информации, два человека погибли, сообщили 1 июля ИА «БайкалПост» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:41
Гаджеты
Смартфон iPhone XR в России подешевел почти на треть
При выборе самой низкой цены на iPhone XR нужно выбирать столичный регион, в связи с тем, что в нем самая высокая конкуренция, поэтому продавцы более охотно снижают цены на смартфоны и другую технику.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой
Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Германия отказалась выплачивать военные репарации Польше
Германия окончательно закрыла вопрос о выплате репараций Польше за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года
Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Транспорт
Составлен рейтинг городов России с самыми плохими дорогами
Эксперты опросили жителей 25 городов России и составили рейтинг самых плохих дорог в нашей стране.
Обновлено в 07:38
Политика
Роскосмос в 2019 году планирует произвести около 40 пусков
По словам Рогозина, всего в 2019 году планируется около 40 пусков в космос.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В болотах ХМАО нашли обломки вертолета
Обновлено в 06:57
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Происшествия
Архангельский альпинист погиб в горах Таджикистана
Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов трагически погиб в горах Таджикистана.
Обновлено в 07:32
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Экономика
Продажа Рефтинской ГРЭС снизит EBITDA «Энел Россия» на 5,3 млрд рублей
Продажа Рефтинской ГРЭС снизит показатель EBITDA "Энел Россия" в 2020 году на 5,3 миллиарда рублей, следует из материалов энергокомпании.
Обновлено вчера в 09:34