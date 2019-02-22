Армия и оружие
В Белом доме заявили о планах оставить в Сирии 200 миротворцевRT на русском 19:16
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон намерен временно оставить в Сирии миротворческую группу в составе порядка 200 человек.
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Небольшая группа военных миротворцев численностью 200 человек останется в Сирии на определенный период времени.
— Сара Сандерс, американский политикИнтерфакс 20:45
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