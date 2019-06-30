В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистиюТАСС 12:07

Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

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