Политика

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистиюТАСС 12:07

Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
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Белый дом: решение Трампа по Huawei не является амнистией компании

RT на русском12:47

США отказались от полной амнистии для Huawei

Lenta.ru12:41

США не объявляли Huawei полную амнистию

News.ru12:07

В Белом доме уточнили, какие санкции сняли с Huawei

Московский Комсомолец12:21

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

ТАСС12:07

Белый дом: полной амнистии Huawei не было

Вести.Ru12:38

В Белом доме открестились от «полной амнистии» Huawei

РЕН ТВ12:09
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Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Политика

Умер бывший президент Черногории

Умер бывший президент Черногории в 1990-1998 годах Момир Булатович. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта

Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.
Обновлено в 10:46
Политика

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе Луиша

Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Происшествия

Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами

Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Глава АП Зеленского предал «патриотов»: Богдан провел День Конституции на концерте российского артиста

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан довел «патриотов» до настоящей истерики.
Обновлено в 02:19
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена

Обновлено в 13:56
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

Обновлено в 07:35
Единоборства

Поединок MMA остановили из-за большого количества крови в клетке

Обновлено в 07:23
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:37
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Футбол

Мадагаскар и Нигерия вышли в плей-офф Кубка Африки

В плей-офф турнира с первого места вышла команда Мадагаскара с семью очками.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Транспорт

В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Космос

Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве

Обновлено в 11:12
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях

Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Происшествия

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 08:46
Кино

Умер чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон

Чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон умер на 71-м году жизни.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Политика

Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20

Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark

Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
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