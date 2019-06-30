Политика
В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистиюТАСС 12:07
Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Политика
Умер бывший президент Черногории
Умер бывший президент Черногории в 1990-1998 годах Момир Булатович. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта
Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.
Обновлено в 10:46
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе Луиша
Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Происшествия
Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами
Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Глава АП Зеленского предал «патриотов»: Богдан провел День Конституции на концерте российского артиста
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан довел «патриотов» до настоящей истерики.
Обновлено в 02:19
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена
Обновлено в 13:56
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Футбол
Мадагаскар и Нигерия вышли в плей-офф Кубка Африки
В плей-офф турнира с первого места вышла команда Мадагаскара с семью очками.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Транспорт
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Космос
Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве
Обновлено в 11:12
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 08:46
Кино
Умер чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон
Чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон умер на 71-м году жизни.
Обновлено в 13:28
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Политика
Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20
Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark
Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40