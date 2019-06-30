Политика
В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистиюТАСС 12:07
Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
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Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 19:46
Здоровье
IDSA/AAN/ACR разработали рекомендации по клещевому боррелиозу
Американское общество инфекционных болезней (IDSA), Американская академия неврологии (AAN) и Американская коллегия ревматологов (ACR) представили проект руководств по профилактике, диагностике и лечению клещевого боррелиоза.
Обновлено вчера в 07:42
Космос
Марсоход «Марс-2020» получил руку-робота и универсальную камеру
На Марс отправится ровер, созданный на базе конструкции работающего сейчас на Красной планете «Кьюриосити»: он будет оснащен целым арсеналом научных приборов, усовершенствованным буром и 23 камерами.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе
Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску
В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Экономика
Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям
В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
Обновлено в 19:56
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Общество
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
ЖКХ
Насколько выросли тарифы ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2019 года
С 1 июля 2019 года в Алтайском крае в среднем на 2,4% выросли тарифы на коммунальные услуги для населения.
Обновлено в 19:56
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Политика
В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин
С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей
В затопленном городе Тулун под Иркутском выжила свинья, очевидцы увидели животное на мосту.
Обновлено в 05:53
Гаджеты
Xiaomi выпустила чехлы для смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e
Сегодня в социальной сети Weibo глава китайской компании опубликовал несколько изображений чехлов для смартфонов и молодежных прозрачных сумок.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Heise (Германия): США хотят обеспечить военное присутствие и в Арктике (Heise)
Вице-адмирал Лиза Франкетти (Lisa Franchetti), командующая 6-м флотом Военно-морских сил удара и поддержки НАТО, присутствовала на учениях и заявила, что военные научились работать «на конце логистической цепи» в Арктике, приобретя при этом большой опыт.
Обновлено в 18:42
Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Обновлено в 08:26
Баскетбол
Дюрант продолжит карьеру в «Бруклин Нетс»
Обновлено в 17:01
Экономика
Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек
С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие
Миссия ОБСЕ объявила о завершении разведения сил у станицы Луганской
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о завершении процесса отвода сил и средств в районе соприкосновения у станицы Луганской.
Обновлено в 17:54
Игры
В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК
Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
Обновлено в 10:23
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество
Приезжих зовут к патентованному труду
МВД предлагает ввести платежи для работников с ВНЖ и РВП МВД предлагает установить новый платеж за возможность вести трудовую деятельность для иностранцев, временно проживающих в РФ или использующих вид на жительство.
Обновлено в 18:01
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению
Стремление к кардинальным переменам в жизни похвально, только не стоит менять круг общения, иначе старые дружеские связи будут резко разорваны.
Обновлено вчера в 02:06