Политика

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистиюТАСС 12:07

Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
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В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei

РИА Новости15:45

Белый дом прояснил ситуацию с амнистией Huawei

Газета.Ru14:33

США не объявляли Huawei полную амнистию

News.ru12:07

США отказались от полной амнистии для Huawei

Lenta.ru12:41

Белый дом: полной амнистии Huawei не было

Вести.Ru12:38

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

ТАСС12:07

Белый дом: решение Трампа по Huawei не является амнистией компании

RT на русском12:47
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Политика

Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 19:46
Здоровье

IDSA/AAN/ACR разработали рекомендации по клещевому боррелиозу

Американское общество инфекционных болезней (IDSA), Американская академия неврологии (AAN) и Американская коллегия ревматологов (ACR) представили проект руководств по профилактике, диагностике и лечению клещевого боррелиоза.
Обновлено вчера в 07:42
Космос

Марсоход «Марс-2020» получил руку-робота и универсальную камеру

На Марс отправится ровер, созданный на базе конструкции работающего сейчас на Красной планете «Кьюриосити»: он будет оснащен целым арсеналом научных приборов, усовершенствованным буром и 23 камерами.
Обновлено вчера в 11:50
Общество

Московский зоопарк запускает трансляцию из вольера больших панд

Обновлено в 17:16
Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»

"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие

СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску

В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Экономика

Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям

В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
Обновлено в 19:56
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Общество

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
ЖКХ

Насколько выросли тарифы ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2019 года

С 1 июля 2019 года в Алтайском крае в среднем на 2,4% выросли тарифы на коммунальные услуги для населения.
Обновлено в 19:56
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Политика

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Происшествия

Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей

В затопленном городе Тулун под Иркутском выжила свинья, очевидцы увидели животное на мосту.
Обновлено в 05:53
Гаджеты

Xiaomi выпустила чехлы для смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e

Сегодня в социальной сети Weibo глава китайской компании опубликовал несколько изображений чехлов для смартфонов и молодежных прозрачных сумок.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Heise (Германия): США хотят обеспечить военное присутствие и в Арктике (Heise)

Вице-адмирал Лиза Франкетти (Lisa Franchetti), командующая 6-м флотом Военно-морских сил удара и поддержки НАТО, присутствовала на учениях и заявила, что военные научились работать «на конце логистической цепи» в Арктике, приобретя при этом большой опыт.
Обновлено в 18:42
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Обновлено в 08:26
Баскетбол

Дюрант продолжит карьеру в «Бруклин Нетс»

Обновлено в 17:01
Экономика

Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек

С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие

Миссия ОБСЕ объявила о завершении разведения сил у станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о завершении процесса отвода сил и средств в районе соприкосновения у станицы Луганской.
Обновлено в 17:54
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Обновлено в 15:27
Игры

В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК

Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
Обновлено в 10:23
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 06:14
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество

Приезжих зовут к патентованному труду

МВД предлагает ввести платежи для работников с ВНЖ и РВП МВД предлагает установить новый платеж за возможность вести трудовую деятельность для иностранцев, временно проживающих в РФ или использующих вид на жительство.
Обновлено в 18:01
Общество

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению

Стремление к кардинальным переменам в жизни похвально, только не стоит менять круг общения, иначе старые дружеские связи будут резко разорваны.
Обновлено вчера в 02:06
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