В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение Максима Акимова. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.

с чего всё началось

Самым резонансным станет, скорее всего, возвращение штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. Прорабатывается также вопрос об ужесточении наказаний за езду с нечитаемыми номерами, нарушение правил остановки и стоянки.

В Белом доме задумались о наказании за превышение лимита в 10 км/ч

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