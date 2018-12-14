Транспорт
В Белом доме задумались о наказании за превышение лимита в 10 км/ч
В Белом доме задумались о наказании за превышение лимита в 10 км/чКоммерсантъвчера в 12:11
Самым резонансным станет, скорее всего, возвращение штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. Прорабатывается также вопрос об ужесточении наказаний за езду с нечитаемыми номерами, нарушение правил остановки и стоянки.
Коммерсантъвчера в 12:11
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с чего всё началось
В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение Максима Акимова. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.Коммерсантъвчера в 12:11
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Депутат Госдумы: предложение вернуть штраф за превышение скорости на 20 км/ч не продиктовано заботой о безопасности граждан
Гражданские силы.рувчера в 11:25
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Транспорт
Станцию метро «Ховрино» закроют для пассажиров 15 и 16 декабря
Mossovetinfo.ru – Станция «Ховрино» Замоскворецкой линии метрополитена будет закрыта для пассажиров 15 и 16 декабря, сообщает единый транспортный портал Москвы.
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт
В Госдуме предложили вносить изменения в ПДД каждый год с 1 января
Член Комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству Александр Васильев предложил вносить изменения в ПДД с 1 января каждого года.
Обновлено вчера в 08:40
Транспорт
Оренбуржье заметает: в каком состоянии сейчас дороги в регионе
Экстренные службы региона приведены в состояние «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ».
Обновлено в 01:33
Транспорт
Мэр Москвы утвердил проект планировки территории ТПУ «Авиамоторная»
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Авиамоторная».
Обновлено вчера в 13:39
Транспорт
Военно-Грузинская дорога открыта для легкового транспорта
Движение по Военно-Грузинской дороге, которое было запрещено для всех видов транспорта 12 декабря, открыто для легковых автомобилей.
Обновлено в 01:50
Транспорт
Набережную Черной речки перекроют до 30 декабря
Новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта вступают в силу с 15 декабря в Петербурге.
Обновлено вчера в 11:22
Транспорт
Воронежский аэропорт вернулся к штатному режиму работы
Обновлено в 02:34
Транспорт
В Татарстане в 2018 году построено 420 км дорог
В 2018 году построено и отремонтировано 420 км региональных дорог и 19 мостов, в населенных пунктах отремонтировано 700 улиц протяженностью 380 км. Приведены в нормативное состояние 440 улиц протяженностью более 220 км, рассказал на заседании рабочей группы Госсовета по дорожному хозяйству Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Обновлено в 01:35
Транспорт
В Далматово идёт ремонт улично-дорожной сети
На выполнение работ был объявлен аукцион, и только после соблюдения всех требований закона приступили к ремонту.
Обновлено вчера в 06:49
Транспорт
У станции «Рыбацкое» открывается парковка
В Петербурге с 15 декабря у станции метро "Рыбацкое" начнет работу перехватывающая автостоянка — специальная парковка, предназначенная для автомобилистов, которые пересаживаются с личного транспорта на общественный.
Обновлено в 01:48
Транспорт
Во Владивостоке изменили схему автобусной остановки «Некрасовская»
Обновлено в 01:05
Транспорт
В Волгограде временно сузят участок улицы Череповецкой
С 14 декабря в Волгограде ограничат движение транспортных средств по Череповецкой улице.
Обновлено вчера в 11:10
Транспорт
Омичей предупредили о перекрытии дорог на Рождество
7 января в связи с проведением Рождественского полумарафона в Омске будет перекрыта часть улиц, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено вчера в 23:16
Транспорт
В московском метро не считают проблемой поездки пассажиров с кофе
Ранее депутаты Мосгордумы высказались за увеличение штрафа за поездку в метро с кофе и другими открытыми напитками.
Обновлено вчера в 23:17
Транспорт
Владивосток от снега будут чистить новые машины
Во Владивосток поступила новая снегоуборочная техника, сообщает корреспондент РИА VladNews.На балансе муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» (МБУ «СГТ») появились новые машины для уборки снега.
Обновлено в 02:14