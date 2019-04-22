Раскрыты детали телефонного разговора Трампа и ЗеленскогоНародные новости 00:47

В администрации президента США поделились подробностями телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Американский лидер поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Хоккей Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку Гендиректор столичного ХК "Динамо" Валерий Шанцев покинет свой пост. Его должность займет Евгений Кровопусков.

Гаджеты Полчаса игры в Minecraft с рейтрейсингом и в 60 FPS YouTube-канал Digital Foundry опубликовал получасовой ролик, который демонстрирует геймплей Minecraft с включённой технологией трассировкой лучей.

Происшествия Краснодарский адвокат Михаил Беньяш отсудил 100 тыс. рублей за 14 суток ареста Первомайский суд Краснодара взыскал 100 тыс. руб. в пользу краснодарского адвоката Михаила Беньяша, которого задержали в ходе протестной акции 9 сентября 2018 года и теперь обвиняют в причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов.

Авто Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.

Политика В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.

Происшествия Новый взрыв произошел на Шри-Ланке Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.

Политика В Раде предостерегли Зеленского от легитимизации ДНР и ЛНР Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко предостерегла Владимира Зеленского от попыток легитимизации самопровозглашенных республик Донбасса.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Происшествия В Бурятии полицейского обвинили в похищении человека Сотрудник МВД стал фигурантом дела о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Шоу-бизнес Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.

Политика Парламент Украины намерен рассмотреть закон об импичменте 25 апреля Спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что в рамках рассмотрения законопроекта 25 апреля парламентарии обговорят, какой именно из законопроектов готов, есть и имеется в комитете.

Общество В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".

Общество Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

Экономика Банк «Дом.РФ» добивается банкротства винодельни «Легенда Крыма» Банк "Дом.РФ" добивается банкротства крупного производителя тихих и игристых вин "Легенда Крыма", сообщила газета "Коммерсант".

Происшествия В Музыкальном театре опровергли сообщения о пострадавших артистах Руководство Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко опровергло информацию о том, что 17 апреля в результате падения части декораций пострадало 20 человек, соответствующее сообщение опубликовано на сайте театра.

Технологии Постройкой научных судов может заняться «Пелла» или «Звезда» Постройкой первых после распада СССР гражданских океанских научных судов за 28 миллиардов рублей может заняться "Пелла" или "Звезда".

Происшествия В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана «В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.

Политика Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,17% голосов по итогам обработки 90,83% протоколов, сообщается на сайте украинского Центризбиркома.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Футбол Ковтун: «„Спартак“ вовремя забил „Енисею“ в конце первого тайма» Что касается матча, очень вовремя были забиты мячи, особенно в конце первого тайма. Это дало хороший задел на второй тайм.

Политика Зеленского пригласили посетить Крым В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.

Политика Жириновский: Украина через полгода захочет отставки Зеленского Зеленский — марионетка Коломойского и уже через полгода граждане Украины захотят его отставки, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.