Политика

Раскрыты детали телефонного разговора Трампа и ЗеленскогоНародные новости 00:47

В администрации президента США поделились подробностями телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Американский лидер поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
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Белый дом США раскрыл детали беседы Трампа и Зеленского

Коммерсантъ02:36

Белый дом сообщил детали разговора Трампа и Зеленского

РБК01:14

Трамп назвал выборы на Украине «важным моментом в истории»

RT на русскомвчера в 23:36

В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского

РИА Новости00:47

Трамп сообщил Зеленскому о готовности продолжать поддерживать Украину

Московский Комсомолец00:14

В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского

ТАССвчера в 23:37

В Белом доме раскрылил детали разговора Трампа и Зеленского

Газета.Ru01:50
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Хоккей

Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку

Гендиректор столичного ХК "Динамо" Валерий Шанцев покинет свой пост. Его должность займет Евгений Кровопусков.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Гаджеты

Полчаса игры в Minecraft с рейтрейсингом и в 60 FPS

YouTube-канал Digital Foundry опубликовал получасовой ролик, который демонстрирует геймплей Minecraft с включённой технологией трассировкой лучей.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш отсудил 100 тыс. рублей за 14 суток ареста

Первомайский суд Краснодара взыскал 100 тыс. руб. в пользу краснодарского адвоката Михаила Беньяша, которого задержали в ходе протестной акции 9 сентября 2018 года и теперь обвиняют в причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов.
Обновлено в 06:14
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено 20 апреля в 14:31
Музыка

Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено вчера в 11:50
Политика

В Раде предостерегли Зеленского от легитимизации ДНР и ЛНР

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко предостерегла Владимира Зеленского от попыток легитимизации самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 06:20
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Бурятии полицейского обвинили в похищении человека

Сотрудник МВД стал фигурантом дела о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

Парламент Украины намерен рассмотреть закон об импичменте 25 апреля

Спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что в рамках рассмотрения законопроекта 25 апреля парламентарии обговорят, какой именно из законопроектов готов, есть и имеется в комитете.
Обновлено в 06:53
Общество

В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации

Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Происшествия

Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 05:21
Экономика

Банк «Дом.РФ» добивается банкротства винодельни «Легенда Крыма»

Банк "Дом.РФ" добивается банкротства крупного производителя тихих и игристых вин "Легенда Крыма", сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Музыкальном театре опровергли сообщения о пострадавших артистах

Руководство Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко опровергло информацию о том, что 17 апреля в результате падения части декораций пострадало 20 человек, соответствующее сообщение опубликовано на сайте театра.
Обновлено в 03:17
Технологии

Постройкой научных судов может заняться «Пелла» или «Звезда»

Постройкой первых после распада СССР гражданских океанских научных судов за 28 миллиардов рублей может заняться "Пелла" или "Звезда".
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 06:32
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,17% голосов по итогам обработки 90,83% протоколов, сообщается на сайте украинского Центризбиркома.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Футбол

Ковтун: «„Спартак“ вовремя забил „Енисею“ в конце первого тайма»

Что касается матча, очень вовремя были забиты мячи, особенно в конце первого тайма. Это дало хороший задел на второй тайм.
Обновлено в 06:53
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
Обновлено в 02:56
Политика

Жириновский: Украина через полгода захочет отставки Зеленского

Зеленский — марионетка Коломойского и уже через полгода граждане Украины захотят его отставки, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Обновлено в 03:23
Здоровье

Медики рассказали об опасности переизбытка витаминов

Медики рассказали об опасностях переизбытка конкретных веществ в организме и тех болезнях, что они провоцируют.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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