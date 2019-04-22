Политика

В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и ЗеленскогоТАСС вчера в 23:37

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.
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Белый дом сообщил детали разговора Трампа и Зеленского

РБК01:14

В Белом доме раскрылил детали разговора Трампа и Зеленского

Газета.Ru01:50

В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского

РИА Новости00:47

Трамп сообщил Зеленскому о готовности продолжать поддерживать Украину

Московский Комсомолец00:14

В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского

Life.ruвчера в 23:47

В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского

ТАССвчера в 23:37

Трамп назвал выборы на Украине «важным моментом в истории»

RT на русскомвчера в 23:36
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Политика

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Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
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Японское правительство направило в Шри-Ланку специальную группу для сбора информации, связанной с международным терроризмом.
Обновлено вчера в 23:01
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Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

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В Белове Кемеровской области местная жительница съела суши в одном из городских кафе и попала в больницу.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест

Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

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Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей и выяснили, когда физические упражнения будут наиболее эффективными.
Обновлено 19 апреля в 11:53
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
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Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о состоянии здоровья Зе Луиша, Сальваторе Боккетти и Николая Рассказова.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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