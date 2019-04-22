В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и ЗеленскогоТАСС вчера в 23:37

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.

В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского

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