Политика

В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и ЗеленскогоТАСС вчера в 23:37

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Белый дом США раскрыл детали беседы Трампа и Зеленского

Коммерсантъ02:36

Белый дом сообщил детали разговора Трампа и Зеленского

РБК01:14

Трамп назвал выборы на Украине «важным моментом в истории»

RT на русскомвчера в 23:36

В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского

РИА Новости00:47

Трамп сообщил Зеленскому о готовности продолжать поддерживать Украину

Московский Комсомолец00:14

В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского

ТАССвчера в 23:37

В Белом доме раскрылил детали разговора Трампа и Зеленского

Газета.Ru01:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Обновлено в 05:29
Происшествия

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS

Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20
Политика

Российские звезды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

Российские политики и звезды шоу-бизнеса в соцсетях поздравили шоумена Владимира Зеленского, который, по предварительным подсчетам протоколов, стал лидером голосования во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 03:47
Политика

Трамп пообещал Зеленскому помощь

Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Здоровье

Назван самый полезный для печени фрукт

Стакан сока или смузи из абрикоса содержит суточную дозу витаминов.
Обновлено в 03:39
Политика

Штаб Зеленского жестко ответил на поздравление Януковича

Штаб Зеленского отказался принять поздравление от Виктора Януковича в адрес Владимира Зеленского по случаю победы того на выборах.
Обновлено в 04:05
Политика

Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке

Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.
Обновлено в 05:19
Политика

ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина

Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
Футбол

Бензема стал автором нового рекорда «Реала»

Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Армия и оружие

В Кронштадте открылась крупнейшая в мире выставка батискафов

Обновлено в 04:39
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика

Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс

Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пасхальных куличей

Роспотребнадзор рекомендует выбирать куличи на Пасху из натуральных ингредиентов и внимательно смотреть, чтобы верхушка кулича была сухой, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:03
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»

Обновлено в 03:54
Технологии

Вы могли это пропустить: $1 трлн в Bitcoin и блокчейн для Крыма

Крис Берниске, Placeholder: капитализация Bitcoin может достигнуть $1 трлн Позитивный прогноз будущего первой криптовалюты сделал партнер венчурного фонда Placeholder Крис Берниске.
Обновлено в 05:07
Политика

Тимошенко требует сменить правительство еще до выборов в Раду

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко утверждает, что необходимо сформировать новое украинское правительство, не дожидаясь выборов в Верховную Раду, которые запланированы на осень.
Обновлено в 05:27
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Политика

Военный совет Судана призвал митингующих разблокировать дороги

Военный совет Судана призвал митингующих разблокировать дороги.
Обновлено в 04:49
Экономика

Выручка «Русагро» выросла на 52%

В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Папина дочка: Орбакайте показала фото с 7-летней Клавдией

В марте Клавдия отпраздновала свое 7-летие. К слову, поклонники Орбакайте не оставили без внимания ее новое фото.
Обновлено в 01:01
Здоровье

В Великобритании врачи выходили новорожденную девочку весом 346 грамм

Обновлено в 01:57
Происшествия

Чемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве

Чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина погибла в Москве, передает "Рен ТВ".
Обновлено в 05:11
Кино

HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное