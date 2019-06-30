Политика
В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии HuaweiРИА Новости 15:45
Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
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Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Футбол
Гвардиола: «Суперлига убьёт внутренние чемпионаты»
Обновлено в 13:13
Общество
Основным досугом россияне назвали телевизор
Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
Происшествия
В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления
Паводковые воды в Иркутской области подтопили 3 тысячи 735 домов, в которых проживают более 9 тысяч человек, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 02:03
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 18:33
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели
«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
Экономика
Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям
В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
Обновлено в 19:56
Экономика
Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного»
ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.
Обновлено в 22:05
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Транспорт
«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
По данным газеты, Минтранс 28 июня направил разработанный документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга.
Обновлено в 22:09
Общество
Московский зоопарк запускает трансляцию из вольера больших панд
Онлайн-трансляция с 1 июля начинается из вольеров больших панд, которых в конце апреля из Китая привезли в Московский зоопарк.
Обновлено в 17:16
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Политика
В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России
Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Обновлено в 16:07
Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Шоу-бизнес
Андрей Малахов поделился достижениями своего сына
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».
Обновлено в 05:32
Общество
Режим ЧС из-за паводка ввели в Канске
В Красноярском крае в городе Канск ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:58
Кино
Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции
Актер Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового фильма о Джеймсе Бонде после операции на лодыжке.
Обновлено в 17:30
Происшествия
16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье
В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Обновлено в 19:22
Армия и оружие
Индия купит у РФ противотанковые вертолетные ракеты
Индия подписала срочное соглашение о закупке противотанковых ракет для вертолетов Ми-35, которые состоят на вооружении индийских ВВС.
Обновлено в 16:13