В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии HuaweiРИА Новости 15:45

Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.

В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei

Происшествия Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.

Общество Основным досугом россияне назвали телевизор Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.

Происшествия В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления Паводковые воды в Иркутской области подтопили 3 тысячи 735 домов, в которых проживают более 9 тысяч человек, сообщает ГУМЧС по региону.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Экономика Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года «С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели «АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.

Политика Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180 В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".

Экономика Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.

Экономика Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного» ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.

Общество Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

Транспорт «Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга По данным газеты, Минтранс 28 июня направил разработанный документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга.

Общество Московский зоопарк запускает трансляцию из вольера больших панд Онлайн-трансляция с 1 июля начинается из вольеров больших панд, которых в конце апреля из Китая привезли в Московский зоопарк.

Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Политика В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.

Политика «Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Андрей Малахов поделился достижениями своего сына Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».

Общество Режим ЧС из-за паводка ввели в Канске В Красноярском крае в городе Канск ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА "Новости".

Кино Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции Актер Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового фильма о Джеймсе Бонде после операции на лодыжке.

Происшествия 16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".