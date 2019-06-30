Политика

В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии HuaweiРИА Новости 15:45

Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
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В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei

РИА Новости15:45

Белый дом прояснил ситуацию с амнистией Huawei

Газета.Ru14:33

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

ТАСС12:07

США отказались от полной амнистии для Huawei

Lenta.ru12:41

Белый дом: полной амнистии Huawei не было

Вести.Ru12:38

Белый дом: решение Трампа по Huawei не является амнистией компании

RT на русском12:47

США не объявляли Huawei полную амнистию

News.ru12:07
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Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
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Обновлено в 21:42
Происшествия

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Эксперты перевели названия китайских авто

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Происшествия

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Обновлено в 03:56
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«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

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Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
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Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям

В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
Обновлено в 19:56
Экономика

Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного»

ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.
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Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Транспорт

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Обновлено в 22:09
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Обновлено в 17:16
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Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций

Обновлено в 21:03
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В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Политика

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Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
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«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
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Андрей Малахов поделился достижениями своего сына

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».
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Режим ЧС из-за паводка ввели в Канске

В Красноярском крае в городе Канск ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:58
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Путин встал во время исполнения украинского гимна в Минске

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Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции

Актер Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового фильма о Джеймсе Бонде после операции на лодыжке.
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16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье

В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
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Индия купит у РФ противотанковые вертолетные ракеты

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Обновлено в 16:13
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