В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и ЗеленскогоРИА Новости 00:47

Трамп, как говорится в сообщении, пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в мирном и демократическом ключе.

В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского

Здоровье За неделю в Приамурье 40 человек пострадали от укусов клещей На прошлой неделе в Амурской области зарегистрировано 40 пострадавших от укусов клещей, в том числе 19 детей.

Общество Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание после комы Как ранее сообщал "Российский Диалог", госпитализированному писателю Дмитрию Быкову была проведена процедура компьютерной томографии мозга, после которой удалось поставить ему окончательный диагноз.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Происшествия Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.

Гаджеты Складной Самсунг Galaxy Fold сломался в первые дни пользования Пользователи жалуются, что дорогостоящие складные смартфоны от Samsung стали ломаться в первые дни после начала использования.

Гаджеты Составлен рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.

Политика Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.

Шоу-бизнес Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.

Кино Вторая серия «Игры престолов» попала в Сеть Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.

Экономика Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.

Общество Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.

Армия и оружие Польских военных поймали на ввозе на Украину оружия на $1 млн Атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что польские военные ввезли на Украину оружие на сумму $1 млн.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Экономика Интернет вещей подключат к проверкам «МегаФон» разработал концепцию платформы для контрольных органов «МегаФон» разработал концепцию развития платформы промышленного интернета вещей для контрольно-надзорных органов, создание которой оценивается в 420 млн руб.

Политика Зеленский назвал задачу номер один на посту президента Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, заявил, что «задачей номер один» для него станет возвращение домой арестованных в России моряков.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.

Армия и оружие Сирийские суточные проплыли мимо моряков Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.

Футбол ПСЖ обыграл «Монако» благодаря хет-трику Мбаппе, Головин забил гол ПСЖ одержал победу над «Монако» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в своём штабе призвал всех собравшихся никогда не сдаваться и признал поражение на выборах главы государства.

Общество Снег выпал в Карымском 22 апреля Осадки в виде снега выпали 22 апреля в Карымском. Жители прислали фотографии в редакцию портала ZAB.RU.

Хоккей «Сан-Хосе» сравнял счет в серии плей-офф с «Вегасом» "Акулы" в гостях обыграли "золотых рыцарей" со счетом 2:1. Судьба серии теперь решится в седьмом матче.