Политика
В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и ЗеленскогоРИА Новости 00:47
Трамп, как говорится в сообщении, пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в мирном и демократическом ключе.
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