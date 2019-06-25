В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20RT на русском 19:20

Точного времени встречи Трампа с Путиным представитель Белого дома не уточнил. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп с нетерпением ждёт встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.

В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

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