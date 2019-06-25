Политика
В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20RT на русском 19:20
Точного времени встречи Трампа с Путиным представитель Белого дома не уточнил. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп с нетерпением ждёт встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:55, Вашингтон
Авто
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Обновлено в 05:38
Политика
Главы делегаций по торговым переговорам США и КНР провели телефонный разговор
Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице —премьер Госсовета КНР Лю Хэ провёл телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.
Обновлено в 20:49
Шоу-бизнес
Врач-нарколог не исключает, что Хлебникова может страдать неврозом
Марина Хлебникова в прошлом году пережила большую потерю. Ушел из жизни ее первый муж Антон Логинов.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:11
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Пожар в доме на севере Москвы: один человек погиб, один пострадал
В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на Кронштадском бульваре в Москве, один человек погиб и еще один пострадал.
Обновлено в 20:39
Общество
В столичном «Острове мечты» появился гигантский стеклянный купол
В московском парке «Остров мечты» появился гигантский стеклянный купол.
Обновлено в 18:19
Технологии
МТС изменил логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Политика
Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
Премьер Британии Тереза Мэй выступила за снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 18:31
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Авто
Более мощные автомобили стали покупать в России
Согласно статистической отчетности «Автостат», последнее десятилетие мощность легковых автомобилей, приобретаемых российскими покупателями, планомерно растет, и за первые пять месяцев с начала 2019 года, на долю автомобилей мощностью более 100 л.с. приходится 81% российского авторынка.
Обновлено в 04:18
Авто
Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями
Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
Авто
Новый Renault Duster лишится дизельных моторов
Новое поколение Renault Duster, которое появится в 2023 году останется без дизельных моторов.
Обновлено в 15:51
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского
Обновлено в 20:12
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления
Обновлено в 08:54
Наука
В Москве проходит награждение лауреатов Премии ВОИР
Обновлено в 09:17
Политика
Пушков ответил на угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России
По мнению российского сенатора, угрозы украинской делегации покинуть ПАСЕ в случае возвращения России являются пустыми, так как в действительности у Украины не хватит духу на подобные действия.
Обновлено в 20:41
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Политика
Путин продлил продовольственное эмбарго против Евросоюза на год
Президент России Владимир Путин продлил продэмбарго до 31 декабря 2020 года.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Футбол
Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше
Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.
Обновлено в 18:35
Происшествия
В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка
Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. Сообщило 24 июня агентство CCTV+.
Обновлено в 20:47
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43