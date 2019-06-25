Политика
Трамп встретится с Путиным на саммите G20Москва 24 вчера в 22:12
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Президент США заявил, что намерен "поладить" с российским и китайским лидерами и выразил надежду, что "так и будет".
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Экономика
Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»
Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.
Обновлено в 03:26
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Религия
УПЦ заявила, что поместные церкви признают на Украине только ее
Представители поместных православных церквей признают на Украине одну каноническую церковь, Украинскую православную церковь, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Интернет
Почта Mail.ru откажется от паролей
Как рассказали «РИА Новости» в Mail.ru, компания собирается в дальнейшем полностью отказаться от паролей, в том числе и в ранее созданных почтовых ящиках.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ
Российская делегация выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Андрея Аршавина сняли с блондинкой в ресторане Санкт-Петербурга
Накануне в Сети появились снимки бывшего игрока «Арсенала» в компании эффектной блондинки.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Марину Хлебникову надо спасать»
Коллеги присоединились к переживаниям поклонников певицы Марины Хлебниковой, которая в ноябре прошлого года пережила тяжелый удар судьбы.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Общество
На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре
В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Политика
Евкуров сказал, кто должен возглавить Ингушетию
«Думаю, что республику после меня возглавит представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион», – сказал Евкуров на встрече с членами совета тейпов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.
Обновлено в 06:14
Космос
Гибельное излучение черных дыр может быть источником жизни
Кружась вокруг черной дыры, материя выделяет невероятное количество света и излучения.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
MediaTek представила новый мобильный процессор Helio P65
Обновлено в 05:56
Общество
Названы самые агрессивные города России
Эксперты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых агрессивных городов России.
Обновлено в 05:43
Политика
В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО из-за ситуации с ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД до 2 августа.
Обновлено в 06:59