Трамп встретится с Путиным на саммите G20Москва 24 вчера в 22:12

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Президент США заявил, что намерен "поладить" с российским и китайским лидерами и выразил надежду, что "так и будет".

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

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