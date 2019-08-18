Политика

В Белом доме подтвердили намерение купить ГренландиюКоммерсантъ 17:13

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания.
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