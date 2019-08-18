Политика
В Белом доме подтвердили намерение купить ГренландиюКоммерсантъ 17:13
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания.
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Экономика
Россия и Китай придумали замену доллару
Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.
Обновлено в 13:52
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
Обновлено в 05:07
Кино
Обзор американского бокс-офиса за 16-18 августа
Лидером прокатного уикенда в США стала комедия "Хорошие мальчики" о трех шестиклассниках, которые решают попасть на взрослую вечеринку, от режиссера Джина Ступницки, который работал над сериалом "Офис" и сценарием для фильма "Очень плохая училка".
Обновлено в 15:17
Музыка
Скончался народный артист Аскер Махмудов
Народный артист Северной Осетии и заслуженный артист СОАССР скончался на 73 году жизни 17 августа 2019 году, сообщает Российская Газета.
Обновлено в 09:01
Футбол
Малком и Дриусси из-за травм пропустят матч «Зенита» со «Спартаком»
Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".
Обновлено вчера в 11:05
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено вчера в 06:15
Политика
На Украине объявили о задержании «российского шпиона»
Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «Мигремонт», который якобы шпионил в пользу России.
Обновлено в 16:50
Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено 16 августа в 02:30
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
«ПСЖ» на выезде проиграл «Ренну»
"ПСЖ" потерпел поражение во 2-м туре французской Лиги 1. На выезде действующие чемпионы Франции проиграли "Ренну" (1:2).
Обновлено в 16:57
Футбол
Директор «Фиорентины»: «Не можем дать Рибери зарплату, как российские клубы»
Последним клубом игрока была «Бавария».
Обновлено в 15:28
Политика
Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС
Обновлено 16 августа в 09:35
Армия и оружие
Норвегия призвала США не провоцировать Россию
Командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен призвала США не провоцировать военный конфликт с Россией.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал красавицу-дочь в день ее 19-летия
18 августа свой день рождения отмечает старшая дочь популярного телеведущего.
Обновлено в 04:20
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:27
Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Google Pixel 4 обойдется на 300 долларов дороже, чем Google Pixel 3
По поводу актуальной модели Google Pixel 3 перед официальной премьерой обсуждали вопрос высокой стоимости, которая составила в конечном итоге 800 долларов.
Обновлено в 15:25
Авто
Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus
Обновлено в 04:52