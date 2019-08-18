Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания.

Экономика Россия и Китай придумали замену доллару Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.

Политика Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.

Политика Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.

Кино Обзор американского бокс-офиса за 16-18 августа Лидером прокатного уикенда в США стала комедия "Хорошие мальчики" о трех шестиклассниках, которые решают попасть на взрослую вечеринку, от режиссера Джина Ступницки, который работал над сериалом "Офис" и сценарием для фильма "Очень плохая училка".

Музыка Скончался народный артист Аскер Махмудов Народный артист Северной Осетии и заслуженный артист СОАССР скончался на 73 году жизни 17 августа 2019 году, сообщает Российская Газета.

Футбол Малком и Дриусси из-за травм пропустят матч «Зенита» со «Спартаком» Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".

Политика На Украине объявили о задержании «российского шпиона» Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «Мигремонт», который якобы шпионил в пользу России.

Политика Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).

Финансы Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.

Армия и оружие Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.

Наука Шванновские клетки участвуют в ощущении боли Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.

Футбол «ПСЖ» на выезде проиграл «Ренну» "ПСЖ" потерпел поражение во 2-м туре французской Лиги 1. На выезде действующие чемпионы Франции проиграли "Ренну" (1:2).

Армия и оружие Норвегия призвала США не провоцировать Россию Командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен призвала США не провоцировать военный конфликт с Россией.

Общество В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.