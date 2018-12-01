Политика

В Белом доме подтвердили беседу Трампа с Путиным за ужином на G20
Газета.Ru
12:52

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели неформальный разговор на полях саммита G20 в Аргентине, передает ТАСС. По ее словам, разговор состоялся за ужинов для лидеров стран G20.
Газета.Ru12:52
Сара Сандерс
Президент США Дональд Трамп и первая леди провели вчера на ужине несколько неофициальных бесед с мировыми лидерами, включая президента Путина.
— Сара Сандерс, американский политикТАСС 12:40

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