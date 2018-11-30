Политика
В Белом доме опровергли планы Трампа переговорить с Путиным на G20
В Белом доме опровергли планы Трампа переговорить с Путиным на G20РБК11:44
Представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил журналистам в пятницу, что у президента США Дональда Трампа нет планов «встретиться на ногах» с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита G20, который открылся в пятницу в столице Аргентины.
РБК11:44
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На ногах, конечно, все участники будут пересекаться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 09:07
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