На ногах, конечно, все участники будут пересекаться.

Президент РФ Владимир Путин во время саммита G20 в Аргентине пообщается с американским лидером Дональдом Трампом «на ногах». Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее предполагалось, что 1 ноября президенты России и США проведут переговоры в рамках саммита.

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