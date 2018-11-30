Политика

Песков рассказал о формате встречи Путина и Трампа на саммите G20
URA.Ru
11:38

Президент РФ Владимир Путин во время саммита G20 в Аргентине пообщается с американским лидером Дональдом Трампом «на ногах». Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее предполагалось, что 1 ноября президенты России и США проведут переговоры в рамках саммита.
URA.Ru11:38
Дмитрий Песков
На ногах, конечно, все участники будут пересекаться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 09:07

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:53, Ашберн
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