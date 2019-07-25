Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефонуИзвестия 14:03
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры стран договорились подробно обсудить взаимодействие во время визита украинского лидера в Вашингтон, сообщили в пресс-службе президента Украины.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Политика
Зеленский занялся пиратством: захвачен российский танкер
Задержанный при заходе в украинский порт российский танкер «Neyma», по версии спецслужбистов, скрывался под новым названием «Nika Spirit».
Обновлено в 08:15
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Политика
Дипломата КНДР вызвали в МИД из-за задержания рыболовного судна
Временный поверенный в делах КНДР в РФ Чин Чжон Хёп был вызван в МИД в связи с задержанием российского траулера "Сянхайлинь-8".
Обновлено в 14:08
Общество
На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Обновлено в 09:37
Политика
В США разрабатывают новые антироссийские санкции из-за Венесуэлы
Вашингтон, осудивший Москву за поддержку «режима» Мадуро в Венесуэле, в настоящее время разрабатывает новый пакет санкций против России.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения
У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Авто
«Автотор» планирует построить новый завод в Калининграде
Калининградский «Автотор» намерен в 2020 году построить завод с производственной мощностью 50 тыс. легковых машин в год.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Банда подростков нападает на жителей Мещеры
Обновлено в 04:50
Политика
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Генсек ООН встревожен по поводу ракетных пусков КНДР
Обновлено в 12:30
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин
На официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое ужесточает для иностранных компаний условия выхода на российский рынок газовых турбин.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Женщина получила дыру в голове крышкой от скороварки и выжила
Свисток с крышки, который служит индикатором температуры, продырявил ее голову и застрял в черепе. Рис Кор немедленно отвезли в больницу.
Обновлено в 13:34
Футбол
«Спартак» отказался от приобретения Перейро из-за агента
Обновлено в 09:39
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Культура
Загитова рассказала, когда и где покажет новую программу
Обновлено в 14:00
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес получила на 50-летие роскошный подарок от жениха
Знаменитой исполнительнице исполнилось 50 лет, и по такому случаю она закатила роскошную вечеринку в Майами.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Политика
Матвиенко призвала не дискриминировать российских богачей
Обновлено в 09:34
Политика
Уголовное дело и обыски у оппозиции, по некоторым данным, связаны с призывами к уличным протестам
В действиях лидеров протеста власть увидела классический "оранжевый" сценарий, который, по ее мнению, грозит перекинуться на другие регионы, - передает телеканал.
Обновлено в 13:30