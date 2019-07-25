Политика

Зеленский и Трамп поговорили по телефонуИзвестия 14:03

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры стран договорились подробно обсудить взаимодействие во время визита украинского лидера в Вашингтон, сообщили в пресс-службе президента Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает
 пресс-служба украинского президента.
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