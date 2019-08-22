Политика

G7 обсудит возможность возвращения России в объединениеИзвестия 15:34

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате «большой семерки».
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В США объяснили ситуацию с голосованием в G7 по возвращению России

Взгляд.ру14:52

В Белом доме назвали ключевой фактор для возвращения России в G8

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Саммит с усами: Париж подтвердил желание восстановить формат G8

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В США допустили вероятность обсуждения участия России членами G7

RT на русском15:14

В Белом доме назвали условие для возможного возвращения России в G8

Газета.Ru15:03
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Политика

Трамп обсудит с Меркель на G7 зависимость Германии от российского газа

Президент США Дональд Трамп обсудит с немецким канцлером Ангелой Меркель на саммите G7 "зависимость Германии от российского газа", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам провести флешмоб в День государственного флага 23 августа.
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МИД ФРГ выступает за встречу в «нормандском формате»

Глава МИД ФРГ заявил, что необходимо как можно скорее снова провести встречу в «нормандском формате», чтобы двигаться к прогрессу в решении острых вопросов.
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Врачи рассказали, как помочь первокласснику адаптироваться к школе

Врачи рассказали, как помочь первокласснику адаптироваться к школе.
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Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
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Происшествия

ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек

С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
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«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды

«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
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"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
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Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера

Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
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Финансы

Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей

Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
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Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Зеленский прокомментировал воссоздание формата G8 с Россией

По словам Зеленского, условиями для возвращения России в G8 являются возврат Украине Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе, а также освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков.
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Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Музыка

Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
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Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

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В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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Путин напомнил об опасностях угледобычи в России

«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
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Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России

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Создан вращающийся в одном направлении молекулярный пропеллер

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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук порассуждал об уровне российской Премьер-лиги.
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