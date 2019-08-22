Политика
G7 обсудит возможность возвращения России в объединениеИзвестия 15:34
Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате «большой семерки».
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Политика
Трамп обсудит с Меркель на G7 зависимость Германии от российского газа
Президент США Дональд Трамп обсудит с немецким канцлером Ангелой Меркель на саммите G7 "зависимость Германии от российского газа", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
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Зеленский предложил украинцам отметить День флага флешмобом
Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам провести флешмоб в День государственного флага 23 августа.
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Политика
МИД ФРГ выступает за встречу в «нормандском формате»
Глава МИД ФРГ заявил, что необходимо как можно скорее снова провести встречу в «нормандском формате», чтобы двигаться к прогрессу в решении острых вопросов.
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Врачи рассказали, как помочь первокласснику адаптироваться к школе
Врачи рассказали, как помочь первокласснику адаптироваться к школе.
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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
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Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
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Обновлено 20 августа в 22:05
Происшествия
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«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
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Футбол
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Происшествия
Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера
Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
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Финансы
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
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Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика
Зеленский прокомментировал воссоздание формата G8 с Россией
По словам Зеленского, условиями для возвращения России в G8 являются возврат Украине Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе, а также освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков.
Обновлено в 02:58
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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Число жертв удара молнии в польских Татрах достигло пяти
В Западных Татрах в Словакии от удара молнии погиб один турист, двое человек получили ранения.
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Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:20
Политика
Путин напомнил об опасностях угледобычи в России
«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
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Футбол
Кейлор Навас может перейти в ПСЖ
Навас не хочет быть вторым номером и заменой Тибо Куртуа, поэтому принял решение сменить команду.
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Обновлено вчера в 05:38
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
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Наука
Создан вращающийся в одном направлении молекулярный пропеллер
Международная команда ученых разработала молекулярный пропеллер, который может вращаться в одном направлении на поверхности материала при подаче энергии.
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Футбол
Рибери выбрал игровой номер в «Фиорентине»
36-летний француз заключил контракт с "фиалками" до лета 2021 года. Напомним, что он перешел в клуб на правах свободного агента.
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Футбол
Антон Миранчук: «Не считаю, что у нас слабый чемпионат»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук порассуждал об уровне российской Премьер-лиги.
Обновлено в 16:46