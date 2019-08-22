Россия сама официально не просила о возвращении в состав «Восьмерки», отметил представитель Белого дома. Он назвал это необходимым условием для того, чтобы это произошло. Предложение пригласить Россию на встречу G7 20 августа озвучил президент США Дональд Трамп.

В Белом доме назвали ключевой фактор для возвращения России в G8

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