Политика

В Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради «стены Трампа»
Комсомольская правда
19:58

Американская администрация рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайного положения с целью получения финансирования на строительство стены на границе Соединённых Штатов с Мексикой.
Комсомольская правда19:58

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В Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради «стены Трампа»

Комсомольская правда19:58

Пенс: Белый дом изучает юридическую возможность объявления ЧП в США

Газета.Ru17:26

Белый дом изучает правовую возможность введения ЧП в Штатах

Телеканал 360°18:41

Пенс: в Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради строительства стены

RT на русском17:21

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РБК17:04

Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение

Эхо Москвы17:03

Юристы Белого дома изучают законность введения ЧП в США ради стены

Life.ru18:56
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