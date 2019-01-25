Политика
В Белом доме готовятся объявить чрезвычайное положение в СШАГазета.Ru 01:53
Аппарат Белого дома готовит для президента США Дональда Трампа проект декларации об объявлении режима чрезвычайного положения, во время которого американский лидер сможет обязать государство заплатить за стену на границе с Мексикой.
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Происшествия
Неизвестные попытались сжечь московского школьника
В конце сентября в Санкт-Петербурге группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла 11-летнего мальчика с ДЦП.
Обновлено в 03:58
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Технологии
Apple уволила более 200 сотрудников из отдела по беспилотникам
Американская корпорация Apple уволила свыше 200 сотрудников, которые занимались разработкой самоуправляемого автомобиля Titan.
Обновлено в 01:33
Авто
Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах
После презентации концепта GV80 в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке Genesis на время замолчал про планы на этот сегмент, однако в последнее время тема вновь поднялась с уже куда более конкретными фактами.
Обновлено в 04:11
Происшествия
На севере Красноярского края подросток открыл стрельбу возле школы
Обновлено в 03:34
Технологии
В Совфеде предложили ввести платную регистрацию смартфонов и планшетов
Зарегистрируй и спи спокойно Совет Федерации предложил законопроект, согласно которому в России появится платная регистрация всех устройств, у которых есть выход в интернет через международный идентификатор мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI), сообщает РБК.
Обновлено в 03:39
Авто
Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro
Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Общество
Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда
Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады.
Обновлено в 01:06
Общество
«Как собакам»: кузбасские школьники показали, чем их кормят в столовой
Обновлено в 03:59
Авто
Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света
Символические часы судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о неизбежности ядерной войны, оставлены в двух минуты до полуночи.
Обновлено вчера в 15:05
Наука
Ученые нашли естественный способ защиты организма от рака
Процесс аутофагии в клетках в предраковом состоянии оказался естественным способом защиты организма от возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 03:51
Политика
Кадыров вступился за журналистку Ольгу Скабееву
Обновлено в 02:29
Общество
В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка
Впервые за всю историю наблюдений в национальном парке "Земля леопарда" удалось снять на видео сразу четырех тигрят и их маму, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
После пропажи знаменитой иконы из Исторического музея завели дело
Источник сообщил, что «уголовное дело по факту пропажи иконы возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»)», передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Кино
Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле
Обновлено в 00:48
Происшествия
После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу
Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.
Обновлено в 02:25
Наука
Ученые выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют
Британские генетики сравнили ДНК самых худых и толстых людей и нашли причины, из-за которых некоторые не поправляются независимо от образа жизни и предпочтений в еде.
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Суд отложил рассмотрение иска экс-главы РЖД Якунина к «Новой газете»
Басманный суд Москвы отложил на 8 февраля рассмотрение по существу иска бывшего главы РЖД Владимира Якунина к "Новой газете" о защите деловой репутации, в котором он просит взыскать с издания и журналистов 5 миллионов рублей за две статьи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова
Актер Максим Виторган отреагировал на полученное сообщение о том, что его жена Ксения Собчак якобы опять проводит время вместе с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 03:55
Экономика
В России резко подорожала курица
По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.
Обновлено в 01:48
Здоровье
В РФ утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа
Министерство здравоохранения России и Роспотребнадзор одобрили план поэтапного внедрения новой четырехвалентной антигриппозной вакцины в период с 2019 по 2021 год.
Обновлено в 00:28
Авто
В Калининграде начали выпускать седан Kia K900
Производитель пока не озвучивал информацию о ценах на седан и комплектациях.
Обновлено вчера в 23:39
Гаджеты
Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi Go за 70 долларов
Оценили бюджетный смартфон Redmi Go в 70 долларов.
Обновлено вчера в 12:29
Авто
Предсерийный кроссовер Renault Arkana заметили во время тестов
В распоряжении редакции Autonews.ru оказались фотографии серийной Renault Arkana, снятые предположительно во время испытаний модели.
Обновлено вчера в 01:41
Авто
Команда из Иннополиса займется разработкой беспилотного автомобиля
Участниками квалификационных испытаний конкурса, посвященного разработке беспилотного автомобиля, способного передвигаться в условиях русской зимы, стали 13 команд, сообщается на официальном портале о технологических конкурсах Up Great.
Обновлено вчера в 11:00
Гаджеты
Microsoft Office стал доступен в Mac App Store
Изначально софтверный гигант обещал загрузить приложения Office в Mac App Store к концу 2018 года, и после небольшой задержки приложения наконец стали доступны.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В регионах России эвакуируют соцобъекты из-за сообщений о минировании
Обновлено в 02:51
Общество
Юрий Дудь стал совладельцем Sports.ru
Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал совладельцем портала Sports.ru, следует из данных СПАРК.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
Сбербанк сообщил о планах провести метро в офис напротив «Москва-Сити»
Сбербанк обсуждает с РЖД и правительством Москвы возможность строительства станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) у нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити», в который планируют перенести штаб-квартиру организации.
Обновлено в 01:29